De Barriadas Unidas a la Semana Santa: la historia de la banda del Humilladero de Cáceres y su 40 aniversario

Son una de las bandas que pone música a la Semana Santa de Cáceres. Procesionan en siete procesiones de la ciudad y en tres de fuera, y emocionan en todas y cada una de ellas.

La banda del Humilladero está de cumpleaños y celebra este 2026 su 40 aniversario. Además, su versión infantil también cumple 10 años. Por ello, están inmersos desde enero en un calendario de actos, pero encaran estas semanas la cuenta atrás para su Semana Santa más especial.

La conforman 95 músicos que tocan diversos instrumentos, tanto de viento como de percusión. "Tenemos cornetas, trompetas, trombones, bombardino, tuba, tambores y bombo", comenta Antonio Pablo Rubio, director y fundador de la banda.

Antonio Pablo Rubio, director de la banda del Cristo del Humilladero. / Carlos Gil

Origen

Los inicios salen de Barriadas Unidas, "un antiguo grupo de una banda de jóvenes que había en el barrio". Su abuelo, Andrés Pablo Muñoz, y su padre, Antonio Pablo Merchán, fueron mayordomos de la cofradía del Humilladero. Fue su padre quien vio la posibilidad de "que nos pongamos los hábitos". Así nació la banda de la cofradía y del barrio.

30 años después surgió la facción infantil. "Nace de una demanda que tenemos algunos miembros, por mi hijo y los hijos de otros compañeros, para que fueran empezando", cuenta. "Es difícil darle cabida a unos niños de ocho o nueve años en una banda grande, así que para que no tengan tanta carga se decide hacer esta banda formativa".

La banda del Humilladero, con su característico color granate, lleva su música también a otros rincones fuera de Cáceres: "vamos un día a Almendralejo, el Domingo de Ramos; el Miércoles Santo vamos a Guadalcanal, en la provincia de Sevilla y el Viernes Santo vamos a San José de la Rinconada, en la provincia de Sevilla también".

Valor

El director aprovecha para reivindicar el papel de los músicos que acompañan a las procesiones. "Ahora creo que se nos valora más, pero al principio se nos ponía solo para meter ruido". Sin embargo, ser músico va mucho más allá de 'meter ruido'.

Estas personas tienen un compromiso, no todos saben que ensayan todos los días. Este miércoles su ensayo en el Recinto Ferial ha dado comienzo a las 21.00 horas. Es decir, detrás de cada una de estas personas hay un esfuerzo titánico del que muchas personas no terminan de ser conscientes.

Por ejemplo, esa falta de respeto se nota cuando la gente se mete en la procesión mientras la banda toca. "Hemos llegado a tener accidentes con compañeros en los labios, porque estás tocando y te dan un golpe y como estás con metal en un labio apoyado, con una boquilla, te haces mucho daño", cuenta. Esa es la principal petición de respeto, pero no la única.

Ensayo de la Banda del Humilladero. / Jorge Valiente

"También ocurre que la gente se piensa que la procesión acaba con el último paso y eso no es así. Estamos nosotros detrás", reivindica.

Son muchas las marchas que tocan a lo largo de un recorrido. Cada uno tiene su favorita. Pablo, tras pensarlo, declara que es 'Caminando Juntos', de David Moya. "Es una que montamos en el 2018, en el 525 aniversario de la cofradía. Me gusta también por lo que significa, que es que desde nuestros inicios estamos caminando juntos detrás de nuestro Cristo", explica. "Le tengo mucho cariño y sé que otros miembros de la banda también".

Importancia

Las bandas de Cáceres, no solo la del Humilladero, realizan una labor fundamental para la Semana Santa de la ciudad. Son como la sal en un plato de sopa: ese ingrediente que realza todo lo demás.

Y aunque también existan procesiones solemnes, con otros acompañamientos o incluso envueltas en un sobrecogedor silencio, ¿a quién no le emociona escuchar una buena marcha mientras su Virgen o su Cristo se mecen al compás?

Las marchas son emoción, sentimiento y fe. Son capaces de erizar la piel con la fuerza de las cornetas, el latido de la percusión y esos silencios tan cargados de significado.

Porque, al fin y al cabo, no habría bandas sin Semana Santa… ni Semana Santa sin bandas.