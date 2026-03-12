Cáceres repara el acerado de la calle Mozárabe en Casa Plata con una inversión de 15.000 euros

El Ayuntamiento de Cáceres está ejecutando una actuación en la calle Mozárabe, en la barriada de Casa Plata, para reparar el acerado de ambos lados de la vía, una intervención valorada en cerca de 15.000 euros, según ha informado este miércoles el consistorio.

La obra llega después de que el mal estado de las aceras estuviera causando problemas de humedad en algunas viviendas y dificultara el paso diario de los vecinos en esta zona del barrio, una de esas actuaciones de escala pequeña que tienen impacto directo en la vida cotidiana.

Respuesta

El concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, ha señalado que los acerados "se encontraban levantados" y estaban generando problemas tanto en algunas casas como en la movilidad peatonal. Según ha indicado, la intervención busca corregir una situación que afectaba al estado de las viviendas y también a la accesibilidad de quienes transitan por la calle.

Los trabajos los está ejecutando la empresa concesionaria y contemplan la reposición de aproximadamente 200 metros cuadrados de acerado. La actuación se desarrolla en ambos márgenes de la vía, en un punto de Casa Plata donde el deterioro del pavimento había terminado por convertirse en una molestia para el vecindario.

Compromiso

Bazo ha afirmado que esta obra es "una muestra más del compromiso de este equipo de Gobierno de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en los barrios". En esa línea, ha defendido que la reparación permitirá mejorar la seguridad, la accesibilidad y el estado general de la calle.

El edil ha subrayado además que el ayuntamiento está actuando "en todos los barrios, con grandes obras y también con actuaciones que pueden parecer pequeñas, pero que mejoran la vida diaria de los cacereños y cacereñas". En ciudades como Cáceres, donde el envejecimiento del viario acaba aflorando barrio a barrio, este tipo de arreglos suele tener una lectura muy práctica: evitar daños añadidos en las viviendas y hacer más cómodo el tránsito a pie.

Hoja de ruta

La actuación en Casa Plata encaja en esa política de intervenciones puntuales sobre el espacio público que el consistorio viene presentando como parte de su hoja de ruta en los barrios. En este caso, el foco no está en una gran obra, sino en resolver un problema concreto en una calle residencial que había acabado afectando a vecinos y viviendas.