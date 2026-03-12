Cáceres acoge un taller artístico en lengua extremeña titulado 'Llorando a Pasolini' este jueves

Planes en la ciudad este jueves.

Taller en lengua extremeña: 'Llorando a Pasolini'

Este jueves, de 17.30 a 19.30, se celebrará en el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear un taller artístico en lengua extremeña titulado 'Llorando a Pasolini', dirigido por Roberto Herrero García como parte de su residencia artística. Durante la sesión, los participantes realizarán una traducción colectiva de los últimos poemas de Pier Paolo Pasolini, originalmente escritos en friulano, a la forma de hablar y a las palabras propias de Cáceres.

La residencia artística cuenta con el apoyo de la Unión Europea y los fondos NextGenerationEU, así como del Ministerio de Cultura y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Presentación de la novela 'Despierta de tu sueño'

Este 12 de marzo, de 19.00 a 20.00 horas, se presentará en Cáceres la novela Despierta de tu sueño: la Galicia áurea, de Lola Rontano, con la presentación de Julia Gonzalo González. El acto está organizado por la Asociación 'María Telo. Feministas de Extremadura' y la Asociación Vecinal Ciudad Monumental de Cáceres.

La obra recrea la lucha del pueblo gallego de Corcoesto, en Cabana de Bergantiños (A Coruña), contra un proyecto de mina de oro a cielo abierto que amenazaba su tierra, sus aguas y su forma de vida. A través de la ficción, Rontano rescata esta memoria colectiva, destacando la defensa del agua, los montes, el mar y el derecho de la comunidad a decidir sobre su territorio. Desde la perspectiva del ecofeminismo, la Asociación 'María Telo' subraya el papel histórico de las mujeres en la protección de la vida, el cuidado del territorio y la defensa de los bienes comunes.

Proyección de la película 'Manas' en la Filmoteca

Este jueves, de 19.30 a 21.00, se proyectará en la Filmoteca de Cáceres la película Manas, ambientada en la isla de Marajó, en la selva amazónica. La historia sigue a Marcielle (Tielle), quien vive junto a su familia y, al crecer, se enfrenta a un sistema opresivo que controla a las mujeres de su comunidad, mientras lidia con las dificultades familiares y la idealización de su hermana mayor. La película ha sido reconocida internacionalmente: fue nominada al Goya 2025 como Mejor película iberoamericana, recibió el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Venecia 2024 y obtuvo el Colón de Plata Premio Especial del Jurado y Premio del Público en el 50 Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.