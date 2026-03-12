Cáceres prepara su Semana Santa: habrá seguridad internacional con agentes de Italia y Portugal

La Semana Santa de Cáceres está a la vuelta de la esquina. Quedan apenas unas semanas para que el incienso vuelva a impregnar las murallas de la parte antigua y del resto de la ciudad. Miles de cacereños y otros tantos de turistas tienen previsto salir a la calle, si la lluvia no lo impide, durante estos días tan especiales. Y para garantizar la seguridad de todos y que las celebraciones religiosas transcurran con normalidad, es necesario que Ayuntamiento y las fuerzas de seguridad se pongan de acuerdo.

En este contexto, el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha presidido este miércoles junto al subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, la Junta Local de Seguridad para establecer el dispositivo de seguridad de la Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Agentes internacionales

Este año la seguridad en las procesiones será internacional. Vendrán patrullas de otros países como un agente de la Polizia di Stato de Italia y dos agentes de la Policía de Seguridad Pública (PSP) de Portugal, que ya han colaborado con la ciudad en otras ocasiones. Junto a ellos, agentes de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Cáceres.

Esta colaboración llega gracias al Proyecto de Comisarías Europeas que desde 2008 hace colaboradores a los policías nacionales de España, Francia, Portugal, Italia, Alemania y Países Bajos. En Extremadura lleva en marcha desde 2023.

Los tres agentes no pasarán solo por Cáceres. En esta cuarta edición, los tres policías permanecerán en la región durante los diez días en torno a la Semana Santa, pasando primero por la ciudad de Badajoz, después Cáceres y, por último, Mérida.

Por su parte, la Guardia Civil contará con agentes de Seguridad Ciudadana, mientras que el Subsector de Tráfico realizará controles de alcohol y drogas en los accesos y salidas del municipio.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto con la Policía Local y los servicios sanitarios, velarán por el buen desarrollo de la Semana Santa cacereña y por la seguridad de vecinos, vecinas y visitantes.

Ocupación

Los hosteleros también comienzan a preparase para la Semana Santa. Los hoteles cacereños se muestran optimistas con la ocupación que se prevé. Las previsiones son positivas y apuntan a un comportamiento similar o ligeramente mejor que el registrado el año pasado en estas mismas fechas.

"Solemos comparar siempre con el mismo día del año anterior y, hasta el momento, estamos un pelín por encima en cuanto a ocupación", explica Paula Penedo, directora del hotel Barceló V Centenario. Por su parte, Alejandro Picardo, al frente del hotel Extremadura, ha señalado que las expectativas "son bastante buenas", sobre todo tras un inicio de año marcado por la inestabilidad meteorológica.

Los últimos dos años han estado marcados por las lluvias que han cancelado varias procesiones. De hecho, muchas de ellas llevan desde 2023 sin celebrarse, un hecho que, si echamos la vista atrás, seguramente sea complicado volver a ver.

La mayor demanda suele registrarse entre el Martes y el Viernes Santo, una tendencia que se repite en los últimos años. Especialmente los dos 'días grandes' suele venir el mayor número de turistas: Jueves Santo y Viernes Santo.

Sin embargo, los hoteles intentan fomentar cada vez más el Miércoles Santo cacereño, no solo por la Esperanza, sino por la salida del Cristo Negro. "Hay visitantes que no saben que sale ese día, llegan con la ilusión de verlo y luego descubren que ya se ha celebrado".