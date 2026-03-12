Cáceres reúne 70 coches históricos de España y Portugal en su rallye más clásico

Cáceres acogerá este sábado, 14 de marzo, la quinta edición del Rallye Clásicos Cáceres Patrimonio de la Humanidad, una cita que reunirá a 70 vehículos históricos procedentes de distintos puntos de España y de Portugal, con salida y llegada en la plaza Mayor, donde el público podrá contemplar los coches durante gran parte de la jornada.

La presentación del evento ha corrido a cargo de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, Noelia Rodríguez, junto al representante de la empresa organizadora OD Competición, Roberto Delgado, quienes han destacado la consolidación de esta prueba dentro del calendario del automovilismo clásico.

El cartel del evento. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Una cita consolidada para los aficionados

Rodríguez ha señalado que para la ciudad "es una satisfacción acoger una prueba como esta, que combina deporte, patrimonio y pasión por el motor". Según ha indicado, el rallye se ha convertido en los últimos años en una cita muy esperada por los aficionados, al reunir vehículos históricos que forman parte de la historia del automovilismo.

Galería | Un rallye clásico en Cáceres / Carlos Gil

La edil también ha recordado que el evento se celebra en un año especial para la ciudad, ya que Cáceres ostenta el título de Ciudad Europea del Deporte, un reconocimiento que subraya el compromiso municipal con la promoción de la actividad deportiva y con la organización de eventos que dinamizan la vida social y deportiva de la capital cacereña.

En este sentido, Rodríguez ha animado a los aficionados al motor y a la ciudadanía a acercarse a disfrutar de la prueba, que volverá a llenar la ciudad "de historia, motor y afición".

Vehículos expuestos en la Plaza Mayor

Por su parte, Roberto Delgado, representante de OD Competición, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, destacando que desde la primera edición “nunca han puesto pegas” para la celebración del rallye.

El responsable de la organización ha recordado que la plaza Mayor, declarada parte del conjunto histórico Patrimonio de la Humanidad, se convierte en uno de los grandes atractivos del evento tanto para los participantes como para el público. “El año pasado, a la llegada de los coches, estaba llena de gente”, ha señalado.

Un instante de la presentación del rallye. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Un recorrido secreto por la provincia

Los vehículos participantes estarán expuestos en la plaza Mayor desde las 8.00 hasta casi las 11.00 horas, momento en el que comenzará la salida del rallye con el primer coche a las 10.00 horas.

A lo largo del día, los participantes recorrerán diferentes carreteras de la provincia de Cáceres siguiendo un libro de ruta que irán descubriendo durante la jornada, ya que el recorrido es secreto hasta el mismo día de la prueba.

La llegada de los vehículos está prevista a partir de las 19.30 horas, tras lo cual se celebrará la entrega de premios. Los coches permanecerán expuestos en la Plaza Mayor hasta después de la medianoche, permitiendo que vecinos y visitantes puedan contemplar de cerca estas piezas históricas del automovilismo.