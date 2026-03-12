Última oportunidad en Cáceres para entrar en los talleres de la Universidad Popular: inscripción solo dos días

La Universidad Popular de Cáceres ha abierto una convocatoria extraordinaria para cubrir plazas vacantes en los Talleres Abiertos 2025-2026. Las solicitudes podrán presentarse únicamente durante dos días, jueves 12 y viernes 13 de marzo, según ha informado el Ayuntamiento de Cáceres.

La medida busca facilitar que nuevos participantes se incorporen a los cursos que aún tienen plazas disponibles dentro de la programación municipal. Entre las propuestas figuran actividades culturales, creativas y formativas dirigidas al desarrollo personal y al aprendizaje continuo.

Talleres culturales, creativos y digitales

La concejala responsable del área, Jacobi Ceballos, ha señalado que esta convocatoria permite incorporarse a “una amplia oferta de talleres de carácter cultural, creativo y formativo, orientados al desarrollo personal, la participación social y el aprendizaje a lo largo de la vida”.

Entre las actividades con vacantes aparecen propuestas como caligrafía y rotulación, teatro, patchwork, historia de Cáceres, danza, gimnasia de mantenimiento, ilustración, agricultura ecológica, lengua extremeña o talleres centrados en herramientas digitales como Canva y Genially.

Inscripción presencial o por internet

Las personas interesadas podrán formalizar su solicitud de dos maneras: de forma presencial en la sede de la Universidad Popular de Cáceres, situada en la calle Doctor Fleming, o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Cáceres. Si el número de solicitudes supera las plazas disponibles, el consistorio realizará un sorteo público el 18 de marzo para adjudicar los puestos.

Incorporación a partir del 23 de marzo

Una vez resuelto el proceso, las personas admitidas deberán formalizar su matrícula en los días posteriores. La incorporación a los grupos se realizará a partir de la semana del 23 de marzo, integrándose en talleres que ya están en funcionamiento y que se prolongarán hasta junio de 2026.

Ceballos ha destacado que el programa busca fomentar la participación ciudadana y crear espacios de aprendizaje compartido. “Ofrecen posibilidades de aprender y compartir lo aprendido en espacios de desarrollo y crecimiento personal. Un lugar de encuentro, aprendizaje y convivencia entre nuestros vecinos y vecinas”, ha indicado la concejala.

La información completa, el listado de talleres con plazas disponibles y el modelo de solicitud pueden consultarse en la web de la Universidad Popular del Ayuntamiento de Cáceres.