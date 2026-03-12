Cáceres sabrá este viernes si pasa el corte para seguir en la carrera por la Capitalidad 2031

Cáceres conocerá este viernes si continúa en la pugna por convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031, un proceso con impacto simbólico e institucional para la ciudad y para Extremadura. El Ministerio de Cultura comunicará a las 13.00 horas qué candidaturas pasan a la fase final.

La decisión se conoce este viernes

La sede del Ministerio de Cultura en Madrid acogerá este viernes, 13 de marzo, una rueda de prensa en la que se hará público el listado de ciudades españolas que seguirán en el proceso de selección para optar al título de Capital Europea de la Cultura 2031. Salvo cambio de última hora, la candidatura cacereña conocerá la noticia desde el Palacio de la Isla y posteriormente ofrecerán declaraciones valorando los resultados.

El anuncio llega después de varios días de comparecencias ante un comité de expertos de la Unión Europea, encargado de evaluar los proyectos presentados por las ciudades aspirantes. La decisión marcará el paso a la segunda fase de una carrera cultural de largo recorrido, en la que las candidaturas no solo compiten por un sello internacional, sino también por la capacidad de transformar su modelo cultural y proyectarse en Europa.

Cáceres defiende su proyecto "Transcultura"

En el caso cacereño, la presentación tuvo lugar el pasado lunes. Hasta Madrid se desplazó una delegación de diez personas encabezada por el alcalde, Rafa Mateos; el concejal de Cultura, Jorge Suárez; y la coordinadora del Consorcio Cáceres 2031, Iris Jugo.

La candidatura de la capital cacereña se articula en torno al concepto de "Transcultura, una idea con la que el equipo promotor busca subrayar la capacidad de Cáceres para conectar patrimonio, contemporaneidad, mundo rural y dimensión europea. No es un mensaje improvisado: el ayuntamiento ya había situado ese eje como una de las bases del proyecto en actos previos de promoción institucional.

Junto a los responsables políticos y técnicos participaron también Rosa Estrella Ramos, asesora en materia económica del bidbook; Antonio Lopes, creador y gestor cultural vinculado a la dimensión internacional del proyecto; Sandra Guimarães, directora del Museo Helga de Alvear de Cáceres; e Isabel Góngora, directora de la ONCE en Cáceres. Completaron la delegación Adrián Domínguez, artista y voluntario de Cáceres 2031; Carlos Gago, coordinador de proyectos; y Marian Rosado, integrante del equipo de comunicación.

Una puesta en escena con identidad extremeña

La delegación acudió con una puesta en escena muy medida. A la llegada y durante la exposición del proyecto se quiso trasladar también una imagen vinculada a la identidad extremeña, con presencia de un tamboril y vestimenta inspirada en la tradición popular de la región.

Todos los integrantes vistieron trajes tradicionales en color negro con detalles en azul, en alusión a Europa, y con una estampación que evocaba los bordados de la indumentaria típica extremeña. La intención era reforzar ante el comité un relato propio, reconocible y arraigado en el territorio.

Tras la defensa de la candidatura, que incluyó media hora de exposición y más de una hora de preguntas, la delegación salió del ministerio trasladando una impresión positiva y mostrándose orgullosa del trabajo realizado, según las valoraciones expresadas al término de la comparecencia.

Una carrera con competencia entre nueve ciudades

Cáceres forma parte del grupo de ciudades españolas que han presentado candidatura para 2031, un proceso en el que España y Malta serán los países encargados de albergar ese año la Capital Europea de la Cultura. Entre las aspirantes figuran, según el Ministerio de Cultura, Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Palma, Potries y Toledo.

Para la ciudad, superar este primer corte supondría mantener viva una aspiración con fuerte carga estratégica. El proyecto no se presenta solo como una meta cultural, sino como una oportunidad para reforzar la imagen exterior de Cáceres, atraer actividad y situar a Extremadura en una conversación europea en la que la cultura funciona también como motor urbano, económico y social.