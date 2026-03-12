Casar de Cáceres se prepara para vivir una noche única con la Orquesta Panorama

Casar de Cáceres ya calienta motores para una de las grandes citas de la primavera. El próximo 26 de abril, a partir de las 20.30 horas, el campo de fútbol del municipio se convertirá en el escenario de un espectáculo de gran formato con la llegada de la Orquesta Panorama, en un evento que el Ayuntamiento de Casar de Cáceres ha presentado como todo un revulsivo cultural, social y económico para la localidad.

La alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán, destacó durante la presentación que para Casar de Cáceres es “un lujo” poder albergar un concierto de estas características y subrayó que hace más de 20 años que el municipio no acoge una cita de esta magnitud en un espacio como el campo de fútbol. La elección del recinto y del horario, en domingo y a media tarde-noche, se plantea además como una oportunidad para abrir las puertas del pueblo a visitantes de dentro y fuera de la comarca.

Cartel de la actuación de la Orquesta Panorama el 26 de abril en Casar de Cáceres. / EL PERIÓDICO

Desde el Ayuntamiento de Casar de Cáceres se pone el acento en el impacto positivo que el evento puede tener para el comercio y la hostelería local, con la previsión de una jornada muy especial en la que Casar de Cáceres quiere mostrarse como punto de encuentro para disfrutar de un espectáculo que promete no dejar indiferente a nadie.

Por su parte, Miguel José González, de Jaime Reyes Producciones, recordó que hablar de la Orquesta Panorama “resulta difícil” porque es una formación sobradamente conocida y consolidada como una de las más reputadas del país. En esta ocasión, además, la actuación tendrá un valor añadido: será la primera que se realice en Extremadura dentro de su nuevo tour.

Un montaje espectacular

La dimensión del montaje da una idea de la envergadura de la cita. Según se explicó en rueda de prensa, la producción movilizará seis camiones y un autobús para el equipo artístico, con más de una veintena de artistas sobre el escenario y cerca de 30 personas desplazándose diariamente con la orquesta. A ello se suma una infraestructura espectacular, con un escenario de 35 metros de ancho, 17 de fondo y 14 de alto, además de pantallas, iluminación, efectos y sonido para un show de tres horas seguidas.

La gira llega con el espectáculo “Partytour”, una propuesta que mantiene la esencia de Panorama y su capacidad para conectar con públicos de diferentes edades gracias a un repertorio transversal, pensado para reunir a generaciones distintas en una misma noche de música y fiesta.

Un formación revolucionaria

La organización incidió en que la orquesta fue pionera en revolucionar el formato tradicional de las verbenas y grandes actuaciones populares, elevando el concepto de orquesta a un montaje de dimensiones extraordinarias. Precisamente ahí reside buena parte del atractivo de esta cita: no se trata solo de un concierto, sino de una experiencia concebida para sorprender desde el primer minuto hasta el último.

Aquí puedes comprar las entradas

Las entradas tendrán un precio de 10 euros hasta el 15 de abril, 15 euros hasta el día del evento y 18 euros en taquilla. La venta online se realizará a través de giglon.com, mientras que la venta física arrancará el próximo martes en el restaurante Majuca y en la churrería Ronco Tovar.

Con todos estos ingredientes, Casar de Cáceres se prepara para una noche llamada a marcar un antes y un después. La llegada de la Orquesta Panorama no es solo un concierto más: es una oportunidad para vivir en directo un espectáculo de enorme formato.