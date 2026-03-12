Clases de yoga infantil: la iniciativa de Amelia David en Cáceres para mejorar la autoestima y el desarrollo corporal

Amelia David, actriz, instructora de yoga y responsable de la Escuela de Artes Escénicas Maltravieso de Cáceres, ha incorporado recientemente clases de yoga para niños en el centro. A través de esta iniciativa explica los beneficios que esta técnica ancestral puede aportar al bienestar de los más pequeños.

Una disciplina ancestral con beneficios desde la infancia

"El yoga es una disciplina muy antigua y maravillosa que ha ido llegando poco a poco a Occidente y que cada vez encuentra más espacio entre los más pequeños. Los adultos comprobamos los grandes beneficios que aporta y muchos pensamos que, si en lugar de empezar a practicarlo con 30, 40 o 50 años hubiéramos comenzado con 5, 6, 8 o incluso 10, hoy tendríamos más herramientas para gestionar nuestras emociones y disfrutar de una mejor calidad de vida. En los niños, el yoga ayuda a reducir el estrés y favorece la relajación. A través de las técnicas de respiración aprenden a tomar conciencia de cómo respiran, algo fundamental porque en determinadas situaciones pueden aparecer bloqueos corporales o respiratorios. Cuando aprenden a gestionar el cuerpo y la parte más fisiológica, también empiezan a moldear sus pensamientos y a equilibrar la mente".

Más autoestima y mejor desarrollo corporal

Por otro lado, la experta señala que el yoga también ayuda a los niños a fortalecer su autoestima y su confianza, ya que les invita a centrar la atención en sí mismos y en cómo se sienten. De este modo, aprenden a conectar con el momento presente, a aceptarse tal y como son sin necesidad de compararse con los demás y a valorar su propia realidad. Además, les anima a reconocer y apreciar su cuerpo, algo especialmente importante en etapas de cambio en las que, en muchas ocasiones, puede resultar difícil aceptarse. "Además, el yoga les ayuda a mejorar la coordinación y el equilibrio. Hoy en día ya no tenemos la misma facilidad para jugar en la calle, los recreos son cada vez más cortos y las clases de educación física también se han reducido, por lo que esta práctica se convierte en un apoyo importante para su crecimiento y su desarrollo corporal".

Aprender a desconectar del ritmo diario

"También estimula la creatividad y la imaginación, porque realizamos muchas dinámicas a través del juego: recreamos historias, trabajamos con visualizaciones y otras actividades que favorecen un crecimiento positivo, real y basado en la aceptación. Y hay algo que considero básico y fundamental, mejora la calidad del sueño. Los niños salen mucho más tranquilos y, al menos durante esos 50 minutos de sesión de yoga, no hay móviles. Aprenden a estar en silencio y, sobre todo, a parar un momento del ritmo del mundo".