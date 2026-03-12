'Coco Chanel: Más allá de la moda' llega a Cáceres con más de 70 piezas de la icónica diseñadora

La exposición 'Coco Chanel: Más allá de la moda' llega a Cáceres de la mano de la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero. La muestra reúne más de 70 piezas de la icónica diseñadora y podrá visitarse hasta el 28 de junio. Chanel fue una mujer que transformó la forma de entender la elegancia, la libertad y el papel de la mujer en la sociedad contemporánea. A través de esta exposición, el público podrá recorrer su legado creativo, empresarial y cultural, con especial atención a la figura de una visionaria que supo romper moldes y construir un lenguaje propio.

Hoy se ha presentado la exposición en la fundación en una rueda de prensa ofrecida por la presidenta de la entidad, Maritina Guisado, y la comisaria de la muestra, Marisa Oropesa. Durante el acto, ambas han dado a conocer los detalles y el enfoque de esta propuesta expositiva, que además se suma a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031.

El legado de Coco Chanel: moda, libertad e igualdad

"Coco Chanel es, en la moda, un icono comparable a lo que Picasso representa para la pintura. Fue una mujer que se hizo a sí misma, que se construyó como persona al mismo tiempo que creaba vestidos, zapatos y una nueva forma de entender a la mujer, con una visión profundamente innovadora. Fue tan revolucionaria que introdujo el uso del pantalón en el vestuario femenino, algo que supuso un gran paso hacia la libertad y la comodidad. Le debemos muchísimo: por ejemplo, transformó el bolso de mano tradicional al incorporar una cadena para poder llevarlo al hombro, facilitando así la vida cotidiana de las mujeres. Una auténtica luchadora que aspiraba a transformar la sociedad y a avanzar hacia una mayor igualdad. El pantalón fue una de esas herramientas de cambio. Pero también lo hizo en otros ámbitos, como el de la bisutería, apostando por piezas como las famosas perlas, más caras o más asequibles, para que cualquier mujer pudiera llevarlas".

En relación con la exposición, la comisaria explicó que todas las piezas proceden de colecciones privadas. La muestra reúne fotografías, pinturas, así como diversas prendas y complementos, y se presenta en Cáceres como una propuesta única.

La conexión con Picasso y Dalí

Por último, Marisa Oropesa destacó la relación que Coco Chanel mantuvo con distintos artistas de su tiempo. En el caso de Pablo Picasso, ambos colaboraron en un ballet en el que Chanel diseñó el vestuario mientras que el pintor se encargó de la escenografía. Aunque no mantuvieron una gran amistad, la diseñadora confeccionó el vestido de novia de Olga, esposa del artista. En cambio, con Salvador Dalí sí existió una relación de mayor cercanía. Chanel vivía en el Hotel Ritz de París y, según explicó la comisaria, el único cuadro que tenía en su habitación eran unas espigas pintadas por Dalí, una obra que la acompañó hasta el final de sus días.