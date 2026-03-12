Educación
El colegio Licenciados Reunidos de Cáceres da la bienvenida a un nuevo vecino peculiar en Infantil: el Ratón Pérez
La iniciativa del Colegio Licenciados Reunidos, con el Ratón Pérez como protagonista, busca enseñar valores como el respeto y la responsabilidad a través de actividades lúdicas y material educativo.
El colegio Licenciados Reunidos de Cáceres tiene un vecino nuevo. Entre todas las aulas y todos los niños, un pequeño roedor ha llegado al pasillo de Educación Infantil: el Ratón Licen Pérez. En un antiguo y pequeño botiquín se ha instalado el pequeño animal, en una casa que cuenta con baño, salón, dormitorio, patio e incluso un pequeño columpio, pensada para despertar la imaginación y la curiosidad de los más pequeños.
La iniciativa llega desde BabyLicen, Educación Infantil y Primaria, para que "los niños sepan que, cuando se les caiga un diente, muy cerca del colegio vive un ratón muy especial al que le encanta el queso y que, en ocasiones, deja alguna moneda sorpresa bajo la almohada".
Higiene
La iniciativa forma parte de un proyecto educativo orientado a promover la lectura, la creatividad y los hábitos de higiene entre el alumnado, con especial atención al cuidado bucodental. Todo ello se plantea a través de una experiencia lúdica y motivadora que utiliza la figura del Ratón Pérez, uno de los personajes más populares de la literatura infantil, como herramienta pedagógica para trabajar valores como el respeto, la responsabilidad, el cuidado personal y el desarrollo de la imaginación.
Además, la casita ha sido construida con materiales reciclados y reutilizados procedentes del propio centro educativo, una decisión que también busca fomentar la conciencia ambiental entre los estudiantes. Junto a ella se ha instalado un buzón en el que los niños podrán depositar cartas, dibujos o mensajes.
Talleres
El proyecto se complementa con diversas actividades educativas, entre ellas lecturas de cuentos, material didáctico imprimible, recursos audiovisuales, canciones creadas con inteligencia artificial a partir de ideas del propio alumnado y pequeños talleres centrados en la higiene dental.
Con esta propuesta, el colegio Licenciados Reunidos pretende además fortalecer la relación entre el centro educativo y las familias, generando espacios que combinan aprendizaje, ilusión y participación.
La casa del Ratón Pérez aspira a ser uno de los rincones más especiales del colegio, un lugar donde la magia de la infancia y la educación en valores se encuentran para hacer del aprendizaje una experiencia memorable.
