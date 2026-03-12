Un conflicto de años: las máquinas entran en las huertas de la Ribera del Marco en Cáceres

Las máquinas que se están encargando del derrumbe de edificaciones y la preparación del terreno en el entorno de la Ribera del Marco por la zona de Fuente Fría ya se han adentrado en las huertas pese a las críticas de los vecinos de Cáceres que recogen cada año allí sus cosechas. Este conflicto ha tardado años en hacerse realidad y lo que pretende la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) San Francisco 06 (que promueve los trabajos) es entregar este terreno libre de cargas al ayuntamiento con el fin de construir un parque fluvial a cambio de construir más de 415 apartamentos entre la avenida de Cervantes y la Ronda de San Francisco.

Allí tienen sus huertas Alfonso Serrano y Francisco Baz, dos mayores de la ciudad que hace unos días reclamaban que la AIU aguantase unos meses más la actuación para poder recoger sus cosechas, que acababan de plantar. Sin embargo, esta agrupación, que es propietaria de los terrenos desde hace varios años, ha tomado la decisión de adentrarse ya en la zona.

Pedro Moreno, presidente de la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco y que también planta en la zona (en el entorno del molino de Mariano Acedo, que sí se va a respetar), cuenta que "han quitado la linde y han destrozado el huerto de los compañeros". Es consciente de que esto iba a llegar "tarde o temprano", pero emite su queja por las formas: "Están entrando de forma bárbara. Podrían retirar las puertas a mano y lo hacen con excavadoras. Están en peligro restos arqueológicos porque no hay seguimiento de ningún tipo", explica. "Van a dejar las tierras totalmente inoperativas. Lo que queremos es que, en un futuro, aquí sigan habiendo huertos", señala. Asegura haber intentado contactar ya en varias ocasiones con la Dirección General de Patrimonio, pero aún no han acudido representantes.

Además, también se han puesto en contacto con el concejal Víctor Bazo: "Se han cargado el camino y lo tienen que arreglar. El ayuntamiento tiene que estar atento porque después será tarde. La antigua acequia de los hortelanos está señalada porque no se va a quitar con desbrozadoras, lo harán con la excavadora".

Estos trabajos provocaron que la asociación plantease una manifestación frente al consistorio donde el burro Espinete sería el protagonista. Sería una protesta para convertir al animal en símbolo de la defensa de este histórico paisaje.