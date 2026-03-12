La Consejería de Educación avanza en la rehabilitación del instituto cacereño Al-Qázeres

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha puesto en marcha un proyecto para la rehabilitación integral y ampliación del edificio anexo del IES Al‑Qazeres, situado en la ciudad de Cáceres. La iniciativa, anunciada el pasado 22 de enero, busca modernizar unas instalaciones con más de seis décadas de antigüedad y ampliar la oferta educativa del centro.

Dentro del proceso administrativo del contrato, la mesa de contratación celebrará el próximo lunes 16 de marzo la sesión de apertura correspondiente a la documentación administrativa presentada por las empresas licitadoras.

El contrato tiene como objeto la prestación de los servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución, los proyectos parciales de instalaciones, el estudio y la coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto, la dirección de obra y el apoyo técnico especializado para la futura intervención en el edificio.

El edificio sobre el que se actuará es conocido históricamente como '25 años de paz'. Fue construido en 1965 en una parcela de 4.256 metros cuadrados situada en la avenida de Cervantes, muy próxima a la prehistórica Cueva de Maltravieso. Actualmente funciona como anexo del instituto y acoge parte de la oferta educativa de bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior.

Alumnos del IES Al-Qázeres, ayer durante una clase del nuevo programa. / JUNTAEX

Desde su inauguración, el inmueble no ha experimentado reformas estructurales de gran alcance, lo que ha provocado el progresivo deterioro de sus espacios y de sus sistemas constructivos.

Rehabilitación integral y ampliación

Según el pliego de prescripciones técnicas, la actuación prevista contempla una rehabilitación integral del edificio existente junto con una ampliación que permita adaptarlo a las necesidades actuales del centro educativo.

El inmueble cuenta con una superficie construida aproximada de 2.250 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas sobre rasante y un semisótano. La intervención permitirá mejorar la eficiencia energética, renovar instalaciones obsoletas como los sistemas de calefacción y suministro de agua y adaptar los espacios a la normativa vigente en materia de accesibilidad, seguridad y funcionalidad educativa.

IES Al-Qázeres, desde el aire. / Junta de Extremadura

Además, el proyecto se desarrollará conforme al Código Técnico de la Edificación y a la normativa urbanística vigente, incorporando herramientas avanzadas de trabajo como el modelado BIM, así como material gráfico de apoyo con renders y vídeos explicativos de la propuesta arquitectónica.

Más de 3 millones de inversión

El presupuesto estimado de las obras asciende a 3,68 millones de euros (IVA incluido), mientras que el contrato de servicios técnicos cuenta con unos honorarios de 188.311,82 euros. El plazo total previsto para el desarrollo del contrato es de 42 meses, incluyendo la redacción de los proyectos, la ejecución de las obras y el periodo de garantía.

Las empresas interesadas han podido presentar sus propuestas hasta el 9 de marzo, paso previo a la apertura de la documentación administrativa prevista para mediados de marzo.

Desde la Junta de Extremadura destacan que esta actuación permitirá recuperar un edificio emblemático del patrimonio educativo de Cáceres, al tiempo que mejorará las condiciones de enseñanza y aprendizaje del alumnado mediante unas instalaciones modernas, eficientes y adaptadas a las exigencias educativas del siglo XXI.