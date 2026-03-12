Educación
La Consejería de Educación avanza en la rehabilitación del instituto cacereño Al-Qázeres
El Instituto Al‑Qazeres de Cáceres verá renovado su edificio anexo gracias a un proyecto de la Junta de Extremadura, con una inversión de 3,68 millones de euros para mejorar sus instalaciones
La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha puesto en marcha un proyecto para la rehabilitación integral y ampliación del edificio anexo del IES Al‑Qazeres, situado en la ciudad de Cáceres. La iniciativa, anunciada el pasado 22 de enero, busca modernizar unas instalaciones con más de seis décadas de antigüedad y ampliar la oferta educativa del centro.
Dentro del proceso administrativo del contrato, la mesa de contratación celebrará el próximo lunes 16 de marzo la sesión de apertura correspondiente a la documentación administrativa presentada por las empresas licitadoras.
El contrato tiene como objeto la prestación de los servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución, los proyectos parciales de instalaciones, el estudio y la coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto, la dirección de obra y el apoyo técnico especializado para la futura intervención en el edificio.
El edificio sobre el que se actuará es conocido históricamente como '25 años de paz'. Fue construido en 1965 en una parcela de 4.256 metros cuadrados situada en la avenida de Cervantes, muy próxima a la prehistórica Cueva de Maltravieso. Actualmente funciona como anexo del instituto y acoge parte de la oferta educativa de bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior.
Desde su inauguración, el inmueble no ha experimentado reformas estructurales de gran alcance, lo que ha provocado el progresivo deterioro de sus espacios y de sus sistemas constructivos.
Rehabilitación integral y ampliación
Según el pliego de prescripciones técnicas, la actuación prevista contempla una rehabilitación integral del edificio existente junto con una ampliación que permita adaptarlo a las necesidades actuales del centro educativo.
El inmueble cuenta con una superficie construida aproximada de 2.250 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas sobre rasante y un semisótano. La intervención permitirá mejorar la eficiencia energética, renovar instalaciones obsoletas como los sistemas de calefacción y suministro de agua y adaptar los espacios a la normativa vigente en materia de accesibilidad, seguridad y funcionalidad educativa.
Además, el proyecto se desarrollará conforme al Código Técnico de la Edificación y a la normativa urbanística vigente, incorporando herramientas avanzadas de trabajo como el modelado BIM, así como material gráfico de apoyo con renders y vídeos explicativos de la propuesta arquitectónica.
Más de 3 millones de inversión
El presupuesto estimado de las obras asciende a 3,68 millones de euros (IVA incluido), mientras que el contrato de servicios técnicos cuenta con unos honorarios de 188.311,82 euros. El plazo total previsto para el desarrollo del contrato es de 42 meses, incluyendo la redacción de los proyectos, la ejecución de las obras y el periodo de garantía.
Las empresas interesadas han podido presentar sus propuestas hasta el 9 de marzo, paso previo a la apertura de la documentación administrativa prevista para mediados de marzo.
Desde la Junta de Extremadura destacan que esta actuación permitirá recuperar un edificio emblemático del patrimonio educativo de Cáceres, al tiempo que mejorará las condiciones de enseñanza y aprendizaje del alumnado mediante unas instalaciones modernas, eficientes y adaptadas a las exigencias educativas del siglo XXI.
- El restaurante Tápara se traslada a las afueras de Cáceres para seguir creciendo con un nuevo espacio para eventos y bodas
- La Bonita, la nueva tapería familiar de Cáceres que abre sus puertas en el barrio de El Vivero
- Casi mil días esperando una operación de rodilla en Cáceres: condenan al SES a pagar 20.000 euros a un paciente
- Las obras de la autovía a Badajoz obligan a cortar la A-66 este sábado: se desviará el tráfico por la N-630 a Cáceres
- La M-30 de Cáceres se aleja del calendario previsto por las lluvias tras 3 años de obras
- Sanguijuelas, Acetre, El Gato con Jotas y Luis Pastor brillan en Cáceres en los Premios de la Música Extremeña
- Una broma de mal gusto en la avenida de Alemania obliga a movilizar a los bomberos de Cáceres a medianoche
- Reformar una vivienda en Cáceres: entre licencias, convivencia y presupuesto