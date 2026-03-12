Juan Ramón Corvillo, abogado de Cáceres: "Jesús Sánchez Adalid, la literatura como lugar habitable"

Estos días, Cáceres se convierte en punto de encuentro para quienes siguen creyendo que la cultura ayuda a pensar la vida con más calma. El III Congreso 'El Bienestar y las Artes' reúne en la ciudad a escritores, pensadores y creadores, para reflexionar sobre la relación entre arte y vida interior. Entre ellos estará Jesús Sánchez Adalid, que intervendrá pasado mañana en la mesa 'Libros refugio y escritura en tiempos de saturación', junto a Azahara Alonso y Elvira Sastre.

Conocí a Jesús Sánchez Adalid hace más decuatro décadas en la Residencia Universitaria San José. Aquellos años tenían algo de taller intelectual: estudio jurídico, largas conversaciones y el descubrimiento de vocaciones que con el tiempo terminan tomando forma. En su caso, aquella inclinación por la historia y por las grandes preguntas humanas acabaría convirtiéndose en una obra literaria sólida, muy leída y justamente reconocida dentro y fuera de España.

Hace unos meses volvimos a coincidir con calma durante una comida en un conocido restaurante cacereño. Hablamos de libros, de ciudades y de historia, y también de cómo ciertos lugares siguen alimentando la imaginación de un escritor. Su trayectoria narrativa se ha construido sobre ese diálogo entre historia y experiencia. Muchas de sus novelas recorren el Mediterráneo medieval, los encuentros entre culturas y los conflictos espirituales que acompañan a los grandes momentos de cambio. Sus personajes se mueven en escenarios donde religión, política y vida cotidiana conviven con naturalidad y con ese espesor moral que solo alcanzan los escritores capaces de comprender que el ser humano nunca cabe en categorías simples.

Ese modo de mirar encaja plenamente con el espíritu del congreso. Frente a la velocidad con que hoy circula la información, la lectura propone otra relación con el tiempo. La novela exige atención, continuidad y memoria. El lector entra en un mundo que se despliega lentamente, con la cadencia propia de lo que merece ser comprendido.

Cáceres ofrece, además, un escenario especialmente adecuado para esta conversación. La ciudad mantiene una relación singular con la historia y con el silencio de sus calles antiguas, donde la palabra literaria encuentra un eco natural. Quizá por eso resulta tan armónico escuchar a Jesús Sánchez Adalid hablar de libros en una ciudad como esta: aquí la historia sigue caminando por las calles, y cuando alguien sabe contarla, la literatura encuentra casa.