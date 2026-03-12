Una exaltación de la saeta y Federici, Bach y Mozart: Cáceres apuesta por la Capitalidad con música

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha presentado esta mañana en rueda de prensa, acompañado por el músico Perico de la Paula, dos propuestas culturales programadas para este jueves 12 de marzo: la Exaltación de la Saeta 'La Plegaria del Flamenco' y el concierto 'Vientos de Palacio'.

Ambas actividades forman parte de la programación cultural promovida por el Ayuntamiento de Cáceres y se inscriben en el compromiso de la ciudad con su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, así como en la celebración del 40 aniversario de Cáceres como ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Eventos

En relación con la Exaltación de la Saeta, Suárez ha destacado que se trata de “un emotivo homenaje a una de las manifestaciones artísticas más representativas de la Semana Santa, con el que ponemos en valor la saeta como expresión artística y espiritual profundamente vinculada a la tradición cofrade”.

El acto se desarrollará a las 20.00 horas en el Palacio de la Isla, con entrada gratuita hasta completar aforo, y contará con la participación de artistas como Pedro Peralta, Perico de la Paula, Esther Merino, Tamara Alegre, Manuel Pajares, Maite Olivares, Jorge Peralta y Carmen Tena.

Imagen del cartel. / Ayuntamiento de Cáceres

Ese mismo día, a las 20.30 horas, la iglesia de San Juan acogerá el concierto 'Vientos de Palacio', también con entrada gratuita hasta completar aforo, a cargo de la Camerata Federici, un conjunto de músicos con proyección internacional.

El programa incluirá obras de Francesco Federici, Mozart y Bach, en una cita especialmente pensada para los amantes de la música clásica. Suárez concluyó resaltando “el honor que supone para la ciudad contar con la presencia de una formación de este nivel, cuya trayectoria internacional garantiza la calidad del concierto”.

Camerata Federici

Camerata Federici es un grupo de música de cámara que utiliza instrumentos originales y nace con la intención de dar a conocer un repertorio prácticamente inédito: la música de cámara española para grupos mixtos (cuerdas y vientos) de los siglos XVIII y XIX. Aunque este repertorio no es muy extenso, posee un gran valor musical y se complementa con la interpretación del repertorio clásico más conocido para formaciones camerísticas.

El grupo toma su nombre del compositor Francesco Federici, italiano afincado en España y maestro de la Real Capilla. Su obra había sido injustamente ignorada por la musicología española, pero gracias a las investigaciones de Javier Bonet en el Archivo del Palacio Real, se descubrieron y editaron tres sextetos de Federici, formaciones poco habituales en España que destacan por tratar a todos los instrumentos como solistas de primer nivel, reflejando la alta calidad musical de los músicos de la Capilla Real.

Además de los sextetos de Federici, el programa incluye tríos anónimos del archivo del Palacio Real para una disposición instrumental aún más infrecuente (viola, trompa y fagot), donde cada instrumento se presenta como virtuoso. Para ofrecer mayor diversidad y atractivo al repertorio, se incluyen también obras maestras de Bach y Mozart para oboe y trompa solistas, creando un programa equilibrado entre descubrimientos inéditos y piezas reconocidas del gran repertorio camerístico.