La Gimnastrada cumple 30 años y reúne a más de 3.000 participantes en Cáceres

La Gimnastrada Extremadura celebra este fin de semana su 30.º aniversario con un programa que reunirá en Cáceres a 3.021 participantes de 76 colectivos, según la organización. Las exhibiciones se celebrarán el viernes 13 y el sábado 14 de marzo en el Pabellón Multiusos, y culminarán con una gala benéfica en el Palacio de Congresos.

La edición de 2026, que se desarrolla bajo el lema '¡Por nosotros!', incluye 102 montajes gimnásticos coreografiados presentados por grupos procedentes de distintos puntos de España y del extranjero. Según la organización, cerca del 14% de los colectivos participantes son internacionales, lo que refuerza el carácter abierto de una cita que nació hace tres décadas en la región.

Tres décadas de gimnasia sin competición

La Gimnastrada nació en el seno de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura impulsada por el profesor Kiko León Guzmán, actual presidente del comité organizador. Desde entonces se ha consolidado como uno de los espectáculos cultural-deportivos más multitudinarios de la comunidad.

Durante dos jornadas, los participantes presentarán coreografías gimnásticas en las que no existen límites de edad, estilo musical o aparatos utilizados. La filosofía del evento, según ha señalado León, es fomentar una práctica deportiva centrada en la participación y el disfrute.

“Llevamos 30 años presentándole a la ciudad y a la nación cómo se puede hacer deporte sin competir, simplemente compartiendo y disfrutando de lo que hacemos”, ha afirmado el organizador durante el acto de presentación.

Un evento con mayoría femenina

La Gimnastrada también ha servido durante estas tres décadas para visibilizar la participación de las mujeres en el deporte. Según ha indicado León, la presencia femenina ha sido siempre mayoritaria.

“La participación femenina ha superado el 60% y en algunas ediciones ha alcanzado el 80%”, ha explicado. A su juicio, esto demuestra que las mujeres practican deporte de forma amplia, aunque a menudo no en las disciplinas más visibles.

Gala solidaria con Wilbur

Uno de los momentos destacados de esta edición será la Gran Gala Benéfica que se celebrará el sábado entre las 20.00 y las 22.00 horas en el Palacio de Congresos de Cáceres. Estará presentada por el cómico deportivo e influencer Wilbur, conocido por sus apariciones en el programa televisivo Grand Prix.

La entrada tendrá un precio de 10 euros y la recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer y a la Asociación Cacereña para la Protección y Defensa de los Animales.

Un proyecto educativo y regional

El decano de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UEx, Tomás García Calvo, ha destacado durante la presentación que la Gimnastrada refleja el enfoque educativo del deporte que promueve la universidad. Según ha señalado, además del rendimiento deportivo, el evento fomenta valores como la salud, la cooperación y la adquisición de competencias útiles para la vida diaria.

La cita cuenta con la organización de la Universidad de Extremadura y Amigex (Amigos de la Gimnasia de Extremadura), además del respaldo de la Dirección General de Deporte de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres y la Federación Extremeña de Gimnasia. A lo largo de su trayectoria, el evento ha recibido distintos reconocimientos en certámenes autonómicos y nacionales.