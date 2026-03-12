El Gobierno popular critica al PSOE por “bloquear” la construcción de 88 viviendas públicas en Cáceres

El equipo de Gobierno popular del Ayuntamiento de Cáceres ha mostrado su contrariedad ante la postura del PSOE, que ha votado en contra de la construcción de 88 viviendas de protección oficial (VPO) durante la Comisión Informativa de Urbanismo, Patrimonio y Contratación celebrada este jueves, aunque la iniciativa -“que facilitará acceso a vivienda digna a familias y jóvenes cacereños”- ha salido adelante con los votos de PP y Vox, junto con la abstención de Unidas Podemos (UP).

Esto permitirá formalizar el convenio de cesión gratuita de parcelas municipales para la construcción de estas viviendas en el marco del Plan Habita Extremadura de la Junta. Las 88 viviendas se distribuirán en dos zonas de la ciudad: 10 en Residencial Gredos y 78 en Vegas del Mocho, “aumentando así el parque de vivienda protegida y contribuyendo a mejorar el acceso a vivienda asequible en Cáceres”, en palabras del concejal de Urbanismo, Tirso Leal.

El edil ha declarado que la postura del PSOE resulta “incomprensible”, ya que estas viviendas “representan una oportunidad clave para jóvenes y familias con dificultades para acceder a un hogar digno en la ciudad”.

Leal ha añadido que la decisión del PSOE supone, según su visión, un “obstáculo para que 88 familias puedan mejorar sus condiciones de vida, independizarse o iniciar una vida en pareja en su ciudad de residencia”.

“A pesar de la oposición socialista”, el Gobierno local asegura que seguirá impulsando políticas de vivienda protegida, con el objetivo de promover más proyectos que faciliten el acceso a la vivienda en Cáceres.

El concejal ha subrayado que la aprobación de estas 88 viviendas es “solo un paso dentro de un plan más amplio del equipo” del alcalde, Rafael Mateos, para garantizar oportunidades de vivienda para los ciudadanos y revitalizar la oferta de VPO en la ciudad.

El Ayuntamiento ha confirmado que continuará trabajando en coordinación con la Junta de Extremadura y otros agentes locales para ejecutar estos proyectos y mantener el impulso en la construcción de viviendas públicas en todos los barrios de Cáceres.

Respuesta del PSOE

En relación con la política de vivienda, los socialistas han votado en contra del convenio para la cesión de parcelas municipales a URVIPEXSA, que “solo permitiría construir 88 viviendas de las 544 anunciadas”, con precios de entre 110.000 y 140.000 euros más IVA, “limitando así el acceso a vivienda asequible”.

La portavoz concluyó que, “mientras el Gobierno local regala suelo y no crea ayudas para los barrios más vulnerables”, el PSOE “seguirá reclamando la creación de un verdadero parque público de vivienda y la aplicación de instrumentos como la declaración de zona tensionada para Cáceres”, con el fin de facilitar el acceso a la vivienda a la mayoría de los ciudadanos.