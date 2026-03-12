Un Homenaje sinfónico a Robe bajará el telón del Festival de Cine Español de Cáceres

La XXXIII edición del Festival de Cine Español de Cáceres se despedirá este sábado con una gala benéfica de entrega de los Premios Versión Original (VO) en el Gran Teatro, que tendrá como uno de sus momentos centrales un homenaje sinfónico al músico extremeño Roberto Iniesta, recientemente fallecido y considerado una de las figuras más influyentes del rock español (a través de la banda Extremoduro).

El apartado musical correrá a cargo de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres, que ofrecerá una actuación especial concebida como tributo al legado artístico de Robe, líder y creador de la mítica banda Extremoduro.

El homenaje contará con las voces de la cantaora cacereña Míriam Cantero, la joven cantante Violeta Mostazo y la soprano Mariló Balsera, que acompañarán a la formación en una propuesta que fusionará el sonido sinfónico con el repertorio del artista.

La ceremonia estará presentada por el actor y cómico Dani Delacámara y reunirá a algunos de los nombres más destacados del cine español en una velada que combinará cine, humor y música. Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Gran Teatro y la recaudación se destinará íntegramente a ayudas para los refugiados de Gaza.

Desde 1982

La Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres, fundada en 1982, desarrolla desde hace más de cuatro décadas una intensa labor de difusión musical y formación en la provincia, con más de un millar de conciertos realizados dentro y fuera de Extremadura. Integrada por profesores, alumnos y exalumnos de conservatorios y escuelas de música de la región, la formación se ha consolidado como uno de los proyectos musicales más representativos de la vida cultural cacereña.

Con esta actuación, la gala de clausura del Festival de Cine Español de Cáceres añadirá una dimensión musical especial a una noche dedicada a reconocer lo mejor del cine español del último año y que, en esta ocasión, rendirá además tributo a una de las grandes figuras de la música extremeña.