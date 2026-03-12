Las imitaciones y los perfumes árabes ganan terreno: la visión de Antonio Lázaro, de 'Perfumería Toto' en Cáceres, sobre las nuevas tendencias

Antonio Lázaro, de la histórica 'Droguería Perfumería Toto' de Cáceres, lleva toda la vida trabajando entre perfumes. Con años de experiencia a sus espaldas, conoce bien cómo han cambiado los gustos y las fragancias con el paso del tiempo. Desde este periódico hemos hablado con él para recordar aquellos perfumes que poco a poco se están perdiendo, los que siguen siendo un clásico y las nuevas fragancias que empiezan a ganar protagonismo.

Fragancias clásicas que desaparecen con el paso del tiempo

"Los perfumes clásicos poco a poco van desapareciendo. Los de hace 40 años cada vez se ven menos y ya quedan muy pocos, como Verté de Puig o Yacht Man. En cambio, otros como Don Algodón siguen estando presentes. También está Maderas de Oriente, aunque de ese ya me quedan muy pocos frascos y es muy complicado volver a encontrarlo. El problema es que muchas personas han utilizado el mismo perfume durante toda su vida y lo han convertido casi en una seña de identidad. Sin embargo, con el paso del tiempo muchas de esas fragancias dejan de fabricarse y acaban descatalogadas. A veces puede aparecer alguno en Internet, pero no creo que esté en muy buen estado después de tanto tiempo".

Nuevas tendencias: imitaciones y perfumes árabes

Por otro lado, en cuanto a los perfumes de carácter deportivo, el experto explica que las marcas vinculadas al mundo del deporte siguen teniendo presencia en el mercado, como Adidas o Nike. Sin embargo, señala que en los últimos años han ganado mucha popularidad las imitaciones, por las que muchos clientes siguen apostando. Además, apunta a una tendencia más reciente: la llegada de los perfumes árabes. "Se trata de fragancias más intensas, elaboradas con aceites esenciales, lo que hace que su duración sea mayor. También destacan por el diseño de sus envases y por tener un precio mucho más asequible en comparación con perfumes de alta gama como los de Yves Saint Laurent".

Cuando la imitación supera al original

Antonio comenta que muchos clientes hacen una distinción entre los perfumes que usan a diario y los que reservan para ocasiones especiales. Explica que algunas personas prefieren no gastar su fragancia favorita durante la semana y optan por una imitación más económica para el día a día. Señala que, con el tiempo, estas imitaciones han mejorado mucho en calidad, hasta el punto de que hay clientes que hoy en día disfrutan más de la versión imitada que del perfume original.