Ingresa en prisión el hombre detenido en Jerez (le buscaban desde los Juzgados de Cáceres) por estafa inmobiliaria y violencia machista contra su pareja

La Policía Nacional ha detenido en Jerez de la Frontera (Cádiz) a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género y sobre el que pesaban numerosas reclamaciones judiciales en vigor, entre ellas de Cáceres, por su presunta implicación en estafas cometidas en distintos puntos del territorio nacional.

El arrestado, según han informado fuentes policiales, ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial competente y estaba presuntamente especializado en estafas vinculadas al ámbito inmobiliario y societario, y contaba con diversos antecedentes relacionados con este tipo de delitos.

La detención se produjo el pasado jueves 5 de marzo tras una investigación iniciada por agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) a raíz de la presunta comisión de un delito de violencia de género sobre su actual pareja.

Durante las pesquisas, los agentes lograron localizar al sospechoso y establecieron un dispositivo policial que culminó con su arresto en la ciudad.

Según las investigaciones, el detenido era un delincuente con alta movilidad geográfica que habría cometido presuntamente numerosas estafas por todo el país, dejando múltiples personas afectadas.

Sobre él pesaban tres órdenes directas de detención e ingreso en prisión dictadas por distintos órganos judiciales: la Audiencia Provincial de Madrid, la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Móstoles (Madrid) y la Audiencia Provincial de Málaga, todas ellas relacionadas con delitos de estafa y apropiación indebida.

Además, tenía en vigor ocho requisitorias de detención y personación emitidas por juzgados y tribunales de Torremolinos, Fuengirola y Málaga capital, Sevilla, Móstoles y Cáceres, así como una orden de averiguación de domicilio y paradero dictada por otro órgano judicial de Málaga.

En el momento de la intervención policial, el individuo mostró una resistencia activa para evitar su arresto y se enfrentó a los agentes que lo localizaron, por lo que también se le imputa un delito de resistencia y desobediencia a agente de la autoridad.

Tras su detención, el hombre fue trasladado a dependencias policiales, donde permaneció en el área de custodia hasta su puesta a disposición judicial y del Ministerio Fiscal, decretándose finalmente su ingreso inmediato en prisión.