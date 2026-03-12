El Museo de Cáceres estrena un tour virtual teatralizado para recorrer sus salas desde el móvil

Conocer el Museo de Cáceres ahora puede hacerse acompañado de personajes virtuales que explican obras y recrean escenas históricas. El proyecto 'VirtuarTour', una nueva herramienta digital que permite recorrer sus salas mediante un tour virtual teatralizado y accesible desde el teléfono móvil, se ha presentado este miércoles en el propio museo, donde también se ha realizado una demostración de su funcionamiento.

El sistema, desarrollado por la empresa local Insertus, integra realidad aumentada, narrativa digital y contenidos audiovisuales de alta calidad, con el objetivo de ofrecer una experiencia cultural más inmersiva, y esta iniciativa supone además una prueba piloto en un espacio museístico interior, ya que hasta ahora esta tecnología se había utilizado principalmente en rutas patrimoniales al aire libre en distintos destinos de Extremadura.

El acto de presentación ha contado con la participación de la consejera de Cultura, Victoria Bazaga; la directora del museo, Raquel Preciados; el concejal de Turismo de Cáceres, Ángel Orgaz; y la directora de la empresa desarrolladora, Montaña Granados, quien ha explicado que el proyecto mezcla "tecnología, innovación, cultura y patrimonio" y busca transformar la visita tradicional en una experiencia interactiva. "Con nuestros actores básicos hacíamos una ruta virtual y ahora ofrecemos la posibilidad de vivir esa experiencia desde el propio móvil", ha señalado.

Granados ha subrayado además que el sistema permite acceder a los contenidos "sin descargar aplicaciones ni utilizar dispositivos adicionales", lo que facilita su uso por parte de los visitantes. El recorrido se apoya en vídeos con calidad cinematográfica y recursos narrativos que recrean escenas del pasado y ayudan a contextualizar las obras expuestas.

Patrimonio cultural

La iniciativa se ha desarrollado con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, dentro de una línea de ayudas destinada a aceleradoras culturales financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dotada con 543.632 euros.

Durante la presentación, la consejera Victoria Bazaga ha destacado que el proyecto conecta turismo y patrimonio al ofrecer "una forma de mirar, de ver y de participar en el patrimonio cultural de nuestra tierra" y que la incorporación de nuevas tecnologías abre nuevas vías para interpretar y divulgar el patrimonio, al tiempo que permite ofrecer "experiencias singulares que nos hagan diferenciarnos del resto de ofertas turísticas".

Vocación de expansión

La directora de Insertus ha señalado además que el objetivo es continuar extendiendo la plataforma a otros espacios culturales, tanto dentro de Extremadura como en otros ámbitos nacionales e internacionales.

Tras la presentación del proyecto se ha realizado una breve ruta guiada por algunas salas del museo, en la que los asistentes han podido comprobar cómo la herramienta introduce personajes, escenas históricas y explicaciones narrativas que acompañan el recorrido tradicional del visitante.