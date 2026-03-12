Nuestro pasado
Plaza Mayor de Cáceres en 1923: alerta por escasa vigilancia municipal
El Ayuntamiento de Cáceres abordó la falta de vigilancia en la Plaza Mayor y aprobó la pavimentación de calles como San Pedro y San Antón, dentro de sus esfuerzos por modernizar la ciudad
El 7 de diciembre de 1923, durante un pleno celebrado en Cáceres, se trataron varios asuntos de interés para la ciudad. Entre ellos, se denunció la escasa vigilancia en la Plaza Mayor, una preocupación recurrente entre los concejales de la época.
Avenida, calles y memoria histórica
Asimismo, se solicitó la urbanización de la avenida de la Estación y se propuso que alguna vivienda recibiera el nombre de 'Don Nicolás Carvajal'. Por último, el pleno aprobó un dictamen sobre la pavimentación de las calles San Pedro y San Antón, continuando así con los esfuerzos de modernización del casco urbano. Estos acuerdos reflejan las prioridades municipales de la época, centradas en la seguridad, el reconocimiento de figuras locales y la mejora del espacio público.
