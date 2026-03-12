Sanguino Michel: historia, franquicias locales, nacionales e internacionales y el futuro de doce nuevas viviendas en Cáceres

Nacido en 1859 en Cáceres y licenciado en Ciencias, Juan Sanguino y Michel fue auxiliar supernumerario del Instituto de segunda enseñanza de Cáceres y catedrático del Instituto de Santoña, además de miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, vocal de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la provincia de Cáceres, conservador del Museo de Bellas Artes y Antigüedades provincial, y primer director del Museo de Cáceres.

En 1899 contaba entre los nueve fundadores de la Revista de Extremadura, de cuya redacción fue secretario y en la que colaboró con asiduidad, firmando sus trabajos ya fuera con su nombre y apellido o con el seudónimo 'Un Cacerense'. Fallecido el 22 de febrero de 1921 en la caital, fue sepultado en el cementerio de Nuestra Señora de la Montaña y su prolija trayectoria dio pie a bautizar con su nombre a un calle cuyo primer tramo, entre Gil Cordero y la calle Argentina, recorremos en esta mañana de marzo.

Sanguino Michel es una calle que tiene iglesia abierta 24 horas, que tiene franquicias nacionales e internacionales, que tiene tiendas dedicadas al cuidado personal, que tiene alojamientos para el turista y que tuvo nada menos que al Colegio Licenciados Reunidos. El 'Licen', como así se le conoce popularmente en Cáceres, surgió entre 1940 y 1952 como una academia formada por Maria Victoria Collado, Eugenio Matas, José Díez, entre otros, cerca del actual Museo del Mono.

En 1952 se une a la iniciativa educativa Eufemio Rubio Neila en el número 7 de la calle Gómez Becerra, iniciándose así el Colegio Licenciados Reunidos San Juan Bosco. Fue en 1954 cuando se traslada a la calle Argentina y entre los años 1959 y 1967 regresan a Gómez Becerra. En 1967 compran unos chalets en García Plata de Osma y en 1977 se expanden hacia Sanguino Michel hasta que en 1996 inauguran el centro actual en la calle Londres, junto al Centro Comercial Ruta de la Plata, entonces un barrio, el de Cabezarrubia, en pleno apogeo urbanístico.

El Licen ha sido reconocido entre los 100 mejores colegios privados de España por el diario El Mundo durante la última década, manteniendo un 100% de aprobados en Selectividad en los últimos ocho años. Actualmente es una cooperativa de enseñanza laica, con más de 1.200 alumnos y una plantilla estable. Celebró su 70 aniversario en 2022, recordando su impacto en la educación cacereña.

En Sanguino Michel, en ese edificio que ocupó el colegio, ya está en marcha la obra para la construcción de doce nuevas viviendas. Se trata de un proyecto residencial de alta calidad que transformará este antiguo centro educativo en un conjunto de pisos de obra nueva, tal y como señala la promotora Propeis en el código QR que han instalado en la entrada del local. En ese mismo enlace se pueden inscribir todos los interesados en adquirir una de estas casas: ya hay cientos de personas, pero la comercialización no ha comenzado. Se llamará Residencial Licenciados. El edificio va a ser rehabilitado, por lo que no será necesario derrumbarlo y construirlo de nuevo. Propeis presume de contar con dos grandes tesoros en el inmueble: por un lado, la calidad constructiva y el diseño de sus viviendas rehabilitados y, por otro, su patio interior, que se fusiona con el patio de la Iglesia de la Virgen de Fátima.

Cuidarse por dentro y por fuera

Junto al Licen, la iglesia de Fátima es otro de los emblemas del barrio. A Fátima se entra por Plata de Osma, su paralela, pero la iglesia se extiende hasta Sanguino Michel, donde está la capilla de la Adoración Perpetua, un lugar dedicado a la oración ininterrumpida las 24 horas, los 365 días del año. Inaugurada para fomentar la adoración eucarística, depende del compromiso de voluntarios que cubren turnos para asegurar la presencia constante. Se caracteriza por mantener al Santísimo Sacramento expuesto todo el tiempo, permitiendo a los fieles orar en cualquier momento, con un enfoque en la paz y el silencio.

La capilla se enmarca dentro del movimiento de capillas de Adoración Eucarística Perpetua que se han extendido por España desde 2004. Fue establecida con el fin de proporcionar un "faro" de oración en la ciudad, similar a otras iniciativas diocesanas en el país. Funciona gracias a "adoradores" comprometidos que cubren turnos semanales de una hora, garantizando que el Santísimo nunca quede solo.

Impresiona la cantidad de fieles que congrega a diario y el goteo de gente es constante. Además del Santísimo, tiene en su interior otras cuatro imágenes: un crucificado que preside el templo, el Corazón Inmaculado de María, en la parte derecha, según entras, y San José y Ángel de Portugal, el que apareció a los niños videntes, a cada lado del Cristo. Existe un libro de registro, solo para oradores inscritos, y diversas lecturas adosadas a la pared en letras doradas, de entre las que destaca muy especialmente por su simbolismo esta de San Mateo: "Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré".

El alma y el cuerpo

Y en que en Sanguino Michel, aparte de cuidar el alma también se puede cuidar el cuerpo gracias a Navy Nutrición, dedicada fundamentalmente a productos relacionados con los productos proteicos y que tiene entrada por la calle Argentina; la peluqueria y estética Maribel o Unshinehayat, que se ocupa de la imagen personal. La vía también acoge Electro Cecocasa, una empresa que inició su actividad en 1964. Es un negocio familiar enfocado en la honestidad, el trato cercano y la venta de productos duraderos. Además de la venta de electrodomésticos, ofrecen servicios de reparación accesibles para sus clientes. Muy próximo, el servicio técnico de Junkers y Teka.

La cercanía con el centro hace que Sanguino Michel sea un espacio para el turista que quiera huir del bullicio del casco histórico. Allí está el Hostal La Rosa, un alojamiento económico de 2 estrellas, valorado por su ubicación estratégica. Hay habitaciones desde 45 euros. Y también, en el número 5, han abierto unos apartamentos turísticos, prueba de que el turismo es una fuente de ingresos vital para la capital cacereña.

Fotogalería | Sanguino Michel de Cáceres (primer tramo) / Miguel Ángel Muñoz

Franquicias internacionales toman su nombre en Sanguino Michel de la mano de Europcar, que hace esquina con la perpendicular calle Plus Ultra y que fue fundada en 1949 en París por Raoul-Louis Mattei como "L'Abonnement Automobile", consolidándose como líder en alquiler de vehículos en Europa. A lo largo de su historia, ha pasado por manos de Renault, Accor y Volkswagen. En 2006 la adquirió Eurazeo y, desde 2021, está integrada en un consorcio liderado de nuevo por Volkswagen.

En el plano de las franquicias, una de carácter nacional es Ellen Doron English, academia que enseña inglés de manera natural desde los 3 meses hasta los 19 años, creando experiencias de aprendizaje significativas y adaptadas a cada etapa del desarrollo.

Satelca es otra de las grandes empresas cacereñas de la zona. Cuenta con una trayectoria consolidada de más de tres décadas en el sector servicios en Cáceres. Están especializados en la climatización, calefacción, agua caliente sanitaria, así como en el equipamiento integral para hostelería y ofrecen sus servicios tanto en Cáceres capital como en las zonas de alrededor.

También , como en todo Cáceres, hay locales vacíos, como el que está situado junto al antiguo Licenciados y que se dedicaba a las consolas, las baterías, las tablets y a la reparación de móviles. Está en alquiler. Ya a la altura del número 1 se encuentra la Clínica Dental Cacereña de los doctores Ricardo y Pedro Mañanas; Gestores Reunidos, que es una asesoría laboral, y Allianz Seguros, que gestiona Juan Jaime Milán Durán.

En el número 2, el Edificio Embajador, donde prestan servicio la doctora Ana Hernández Gudino, que es médico-psiquiatra, la logopeda Ruth Mostazo Floriano, Inter Bussines & Lawyers SL Abogados, con el letrado Joaquín Zaballos Sánchez, Coheripa Lucys SL y Run Software SL para aplicaciones informáticas y programación a medida. Y ya en la esquina con Gil Cordero, si quieres adornar tu armario, Cynara Urban&Sneakers Shop, y si quieres endulzar tu vida, la cafetería Zeri's Coffee, donde te pondrán un café en forma de corazón y los más deliciosos dulces para desconectar y hacer un receso en tu rutina diaria. Siempre hay gente, dentro y fuera, aunque su terraza esté en cuesta. No paran los pedidos. "Parecemos el Carrefour'", concluye una de sus siempre amables camareras al golpe del penúltimo capuchino.