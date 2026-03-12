Viviendas municipales invisibles: el PSOE de Cáceres acusa al equipo de Mateos de mentir sobre la propiedad de varios pisos en Aldea Moret
Belén Fernández, portavoz del GMS, califica de "escandalosa" la falta de ética política del Gobierno local al ocultar información sobre las viviendas en la calle Río Vístula
El Grupo Municipal Socialista (GMS) ha denunciado este jueves (en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres) que el Gobierno popular ha “ocultado información” sobre la titularidad de 18 viviendas en un bloque de la calle Río Vístula, situado en la barriada de Aldea Moret; ya que el consistorio posee casi el 40 por ciento del edificio, “frente a la cifra mucho menor que había comunicado públicamente hasta ahora”.
Situación "escandalosa"
La portavoz del GMS, Belén Fernández, ha calificado la situación de “escandalosa” y ha afirmado que constituye una “falta de ética política total”, ya que el equipo de Gobierno de Rafael Mateos habría mentido sobre el número de viviendas municipales “mientras retrasaba las obras y complicaba la gestión de la comunidad para los vecinos”, que han denunciando públicamente la situación en varias ocasiones.
Fernández ha denunciado que esta “opacidad” se debe a que el Gobierno local “ni gestiona ni conoce la estructura del Ayuntamiento y el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS)”, lo que, a su juicio, es “inaceptable”, dado que la “Administración exige a los ciudadanos lo que ella misma no cumple”.
Tras la denuncia, el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, “reconoció formalmente la titularidad de las 18 viviendas, admitiendo así la cifra que había sido cuestionada por la oposición”, según expresa el GMS en nota de prensa.
El PSOE ha alertado también sobre los problemas derivados de la presencia de amianto en las cubiertas de la ciudad, señalando que este material dificulta la reparación de filtraciones de agua en los edificios y requiere un coste muy elevado para su retirada.
Convenio con el COADE
Fernández ha propuesto la creación de un convenio con el Colegio de Arquitectos de Extremadura (COADE) y ayudas municipales para facilitar la eliminación del amianto, y ha criticado la respuesta del equipo de Gobierno, que afirmó que “si se le deja quietecito, el amianto no es nada peligroso”.
- El restaurante Tápara se traslada a las afueras de Cáceres para seguir creciendo con un nuevo espacio para eventos y bodas
- La Bonita, la nueva tapería familiar de Cáceres que abre sus puertas en el barrio de El Vivero
- Casi mil días esperando una operación de rodilla en Cáceres: condenan al SES a pagar 20.000 euros a un paciente
- Las obras de la autovía a Badajoz obligan a cortar la A-66 este sábado: se desviará el tráfico por la N-630 a Cáceres
- La M-30 de Cáceres se aleja del calendario previsto por las lluvias tras 3 años de obras
- Sanguijuelas, Acetre, El Gato con Jotas y Luis Pastor brillan en Cáceres en los Premios de la Música Extremeña
- Una broma de mal gusto en la avenida de Alemania obliga a movilizar a los bomberos de Cáceres a medianoche
- Reformar una vivienda en Cáceres: entre licencias, convivencia y presupuesto