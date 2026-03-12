Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Avances en el proyecto

El parque comercial Way Cáceres continúa su camino con importantes novedades por llegar

La promotora, Kronos Homes, asegura que el proyecto sigue su curso y confirma que se anunciarán avances del proceso de comercialización

Galería | Así van las obras de Cáceres Way

Galería | Así van las obras de Cáceres Way

Galería | Así van las obras de Cáceres Way /

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El esperado proyecto de Way Cáceres continúa avanzando y la promotora Kronos Homes ha confirmado que se encuentran trabajando para anunciar novedades importantes en las próximas semanas. Tras una larga espera, el parque comercial sigue su curso en la etapa de comercialización y gestión, con el objetivo de ofrecer espacios y servicios de calidad a los futuros establecimientos.

Aunque las obras habían estado paralizadas durante casi dos años, la respuesta de la empresa llega en un momento clave, cuando la ciudad ya se prepara para ver cómo el centro comienza a cobrar vida nuevamente. La entidad ha señalado que el principal compromiso del equipo de Way Cáceres es seguir adelante con el proyecto, con la promesa de presentar próximamente más detalles sobre el proceso y la evolución de la construcción.

Ni fechas ni contratos

Aunque no se han revelado fechas concretas ni nuevos contratos firmados, la presencia de varias marcas de renombre interesadas en el centro comercial sigue generando gran expectación. De acuerdo con la empresa, el proyecto está muy enfocado en seguir desarrollando el área comercial y ofrecer una propuesta innovadora para los cacereños, con un fuerte énfasis en la calidad de los servicios y el diseño.

Vídeo | Retoman las obras del Way Cáceres

Vídeo | Retoman las obras del Way Cáceres

E. P.

Kronos Homes destacó que la comunicación oficial de las novedades se realizará en las próximas semanas, por lo que se espera que más detalles sobre el avance del centro comercial y las marcas que se instalarán en el recinto sean anunciados pronto.

Con la promesa de transformar el panorama comercial de Cáceres, Way Cáceres mantiene su compromiso de abrir un espacio de nuevas oportunidades en la ciudad, elevando la experiencia de compra y ocio para todos los públicos.

