Adiós a la tienda Deportes Olimpiada en la avenida de España de Cáceres

Triste despedida en la avenida de España de Cáceres. La tienda Deportes Olimpiada dice adiós al Paseo de Cánovas después de años vistiendo a los deportistas de la ciudad. El establecimiento tiene un cartel en su gigante cristalera de 'Se alqula' y ha vaciado por completo su interior.

El inmueble está ubicado en el número 4 de la avenida de España, en la zona cercana al edificio Múltiples y la avenida Clara Campoamor. Está situado entre los negocios de Viajes El Corte Inglés y la tienda de fibra móvil Finetwork. Además, en sus inmediaciones se encuentra la discoteca Triángulo, que es el antiguo Acuario.

La noticia ha pillado por sorpresa a muchas de las personas que a menudo transitan por el centro de la ciudad y que tenían en este negocio uno de sus puntos de confianza a la hora de comprar ropa deportiva. Se desconoce si es un cierre definitivo o un traslado, pero esto último no ha sido anunciado.