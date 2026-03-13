Negocios
Adiós a la tienda Deportes Olimpiada en la avenida de España de Cáceres
El establecimiento tiene un cartel de 'Se alquila' y ha vaciado su interior
Triste despedida en la avenida de España de Cáceres. La tienda Deportes Olimpiada dice adiós al Paseo de Cánovas después de años vistiendo a los deportistas de la ciudad. El establecimiento tiene un cartel en su gigante cristalera de 'Se alqula' y ha vaciado por completo su interior.
El inmueble está ubicado en el número 4 de la avenida de España, en la zona cercana al edificio Múltiples y la avenida Clara Campoamor. Está situado entre los negocios de Viajes El Corte Inglés y la tienda de fibra móvil Finetwork. Además, en sus inmediaciones se encuentra la discoteca Triángulo, que es el antiguo Acuario.
La noticia ha pillado por sorpresa a muchas de las personas que a menudo transitan por el centro de la ciudad y que tenían en este negocio uno de sus puntos de confianza a la hora de comprar ropa deportiva. Se desconoce si es un cierre definitivo o un traslado, pero esto último no ha sido anunciado.
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