Memoria
Amececa conmemora a las víctimas del franquismo en Cáceres con actos en la antigua prisión y el cementerio
Amececa organiza el sábado 14 de marzo la duodécima jornada-homenaje a las víctimas de la represión franquista, con actos en la antigua prisión provincial y en el cementerio
Amececa (Asociación Memorial Cementerio de Cáceres) organiza este sábado, 14 de marzo, la duodécima jornada-homenaje a todas las víctimas de la represión franquista en la ciudad. El programa que han organizado tiene previsto un acto reivindicativo en la antigua prisión provincial (avenida Héroes de Baler, 6) y posterior marcha hacia el cementerio. Esa primera actividad será a las doce del mediodía. Una hora más tarde tendrá lugar un acto homenaje en el camposanto.
En estas jornadas colaboran distintas asociaciones de toda la ciudad, la región e incluso portuguesas.
Esta asociación nació en diciembre de 2010 con la pretensión de restaurar la dignidad y la memoria de las víctimas republicanas de la Guerra Civil y la Posguerra en la ciudad. Para ello, promovió la construcción de un memorial que fue inaugurado en marzo de 2014. Desde entonces, sigue trabajando en defensa del reconocimiento de las personas fallecidas.
