Cáceres es una de las ciudades finalistas y sueña con la Capitalidad en 2031

Cáceres celebra con mucha ilusión que va a ser una de las cuatro ciudades finalistas en la carrera por la Capital Europea de la Cultura en el año 2031. Lo acaba de anunciar el Ministerio de Cultura en rueda de prensa. Las otras tres ciudades seleccionadas son Oviedo, Granada y Las Palmas de Gran Canaria.

