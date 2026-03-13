Cáceres garantiza la gestión de sus piscinas municipales a tres meses de la apertura

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cáceres ha propuesto adjudicar la explotación de las piscinas municipales a la empresa Valoriza Servicios Medioambientales por 749.900 euros, sin IVA, durante dos años. Además, plantea contratar a Atakama para organizar los actos centrales de San Jorge.

Gestión de las piscinas municipales

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado la propuesta de adjudicación del contrato para la explotación de las piscinas municipales de la ciudad a la empresa Valoriza Servicios Medioambientales S.A., por un importe de 749.900 euros, sin IVA, y con una duración inicial de dos años.

El contrato permitirá garantizar la apertura, mantenimiento y prestación de servicios en las instalaciones municipales de Parque del Príncipe, San Jorge, el complejo deportivo Agustín Ramos Guijas, Aldea Moret, Valdesalor y Rincón de Ballesteros.

Según el pliego técnico, la adjudicataria deberá asumir la gestión integral de las instalaciones, que incluye tareas de limpieza, conservación, mantenimiento, reparación y vigilancia de los recintos. También se contempla el control del agua, la seguridad de los usuarios y la prestación de los servicios básicos durante la temporada de baño.

Personal mínimo

El contrato fija además la presencia de personal mínimo en cada instalación, con taquillero, socorristas conforme a la normativa autonómica, personal de limpieza y mantenimiento y un responsable de gestión con disponibilidad permanente para atender incidencias y coordinar el servicio con el consistorio.

Entre las actuaciones previstas se incluyen mejoras y adecuaciones en las instalaciones, como la renovación de elementos en los vasos de las piscinas, mejoras en los sistemas de depuración, regeneración de zonas de césped, instalación de nuevos elementos de seguridad y renovación de equipamientos para garantizar el cumplimiento de la normativa técnico-sanitaria vigente.

Asimismo, el contrato contempla servicios complementarios, como el funcionamiento de bar-cafetería en aquellas piscinas que disponen de este espacio y el desarrollo de actividades deportivas o de ocio vinculadas al uso de las instalaciones.

También se garantiza el acceso gratuito a determinados colectivos y a actividades organizadas por la concejalía de Deportes, entre ellas programas municipales de natación o el uso deportivo de algunas calles de la piscina del complejo Agustín Ramos Guijas en horarios específicos.

Organización de San Jorge

Por otro lado, la Mesa de Contratación ha aprobado la propuesta de adjudicación del contrato para la organización de los actos principales de la festividad de San Jorge a la empresa Atakama Creatividad Cultural, con un presupuesto cercano a 44.000 euros, sin IVA.

El contrato contempla la organización integral del desfile de San Jorge y del espectáculo final en la plaza Mayor, que constituyen los actos centrales de esta celebración, una de las citas más destacadas del calendario cultural y festivo de la ciudad.

Entre los elementos más representativos del evento figura la construcción del dragón de San Jorge, con unas dimensiones aproximadas de 14 metros de largo y cuatro de altura, elaborado con materiales combustibles para su quema final en la Plaza Mayor, uno de los momentos más simbólicos de la noche del 22 de abril.

Representación teatral

El programa incluye además la representación teatral del enfrentamiento entre San Jorge y el dragón, con la participación de al menos 16 actores, vestuario, coreografía, iluminación y banda sonora para recrear la leyenda vinculada a la conquista cristiana de la ciudad.

El desfile contará también con figurantes caracterizados como tropas moras y cristianas, animación de pasacalles, zancudos y la participación de San Jorge a caballo, que culminará la representación dando muerte al dragón.

Como cierre del espectáculo en la Plaza Mayor, se prevé un espectáculo de luces con drones o fuegos artificiales. Además, se instalará una pantalla gigante en la avenida de San Blas para que los participantes del desfile y el público puedan seguir en directo la representación teatral.

El contrato incluye igualmente la organización del concurso del desfile de San Jorge y la entrega de bolsas infantiles con dulces y aperitivos sin gluten para los niños participantes, con el objetivo de fomentar la participación familiar en esta celebración.