Cáceres lidera en España el aumento de oferta de alquiler permanente con un 58% más en 2025

La ciudad de Cáceres ha registrado el mayor incremento de oferta de viviendas para alquiler permanente de toda España al cierre de 2025, con una subida del 58%, según un informe difundido este jueves por el portal inmobiliario Idealista. En Badajoz el aumento ha sido del15%.

Cáceres encabeza el crecimiento del alquiler estable

El mercado del alquiler en Cáceres ha experimentado el mayor crecimiento de oferta de vivienda permanente entre las capitales de provincia españolas durante 2025. Según los datos publicados por Idealista, la ciudad ha registrado un incremento del 58% en los anuncios de alquiler estable, el más elevado del país.

La evolución contrasta con la tendencia en muchas ciudades españolas, especialmente en aquellas declaradas zonas tensionadas, donde la oferta de alquiler permanente ha caído a doble dígito mientras aumenta el número de viviendas destinadas a alquiler temporal.

Viviendas de alquiler asequible que se van a construir en Casa Plata. / E. P.

En el caso de la otra capital extremeña, Badajoz, la oferta de alquiler permanente también ha crecido, aunque con menor intensidad, con una subida del 15% respecto al año anterior.

El alquiler de temporada también se dispara

El informe señala que el crecimiento del mercado del alquiler en Extremadura también se refleja en el alquiler de temporada, que ha aumentado de forma muy notable en ambas capitales.

En Cáceres este tipo de vivienda ha registrado un incremento del 140%, mientras que en Badajoz el aumento ha sido del 101% en comparación con el cierre de 2024.

Según Idealista, esta modalidad —que incluye alquileres temporales distintos de los turísticos— se está expandiendo con rapidez en España y ya representa el 29% del mercado del alquiler a nivel nacional.

Un mercado nacional con contrastes

A escala estatal, la oferta de alquiler permanente apenas creció un 1% en 2025, mientras que el alquiler de temporada aumentó un 36%, consolidando su peso dentro del mercado inmobiliario.

En varias ciudades españolas se han registrado descensos importantes en la oferta de vivienda estable. La mayor caída se ha producido en Pamplona (−26%), seguida de A Coruña (−21%), Lleida (−20%), Barcelona (−15%) y San Sebastián (−15%), entre otras.

Por el contrario, 28 capitales han incrementado su oferta de alquiler permanente durante el último año. Entre los grandes mercados destacan Sevilla (+13%), Valencia (+6%), Madrid (+5%), Palma (+3%) y Málaga (+1%).

El peso creciente del alquiler temporal

El crecimiento del alquiler de temporada ha sido especialmente notable en algunas ciudades. Entre los grandes mercados destacan San Sebastián, donde la oferta de este tipo de viviendas ha aumentado un 85%, seguida de Sevilla (69%) y Valencia y Madrid (51% en ambos casos).

Idealista explica que los incrementos más pronunciados se han producido en mercados pequeños donde esta modalidad era hasta ahora casi inexistente, por lo que la aparición de un número reducido de anuncios provoca subidas porcentuales muy elevadas.

En ciudades como Barcelona, el alquiler de temporada representa ya el 64 % de la oferta, seguido de Girona (49%), San Sebastián (46%), Cádiz (44%) o Valencia (32%).