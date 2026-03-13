Cáceres refuerza la atención sanitaria con la puesta en marcha de tres nuevas Unidades Básicas Asistenciales en centros de salud

El Servicio Extremeño de Salud (SES), a través del Área de Salud de Cáceres, ha reforzado la Atención Primaria en la capital cacereña con la creación de tres nuevas Unidades Básicas Asistenciales (UBA) en distintos centros de salud de la ciudad. La medida forma parte del Plan de Mejora de la Atención Primaria impulsado por la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.

Las nuevas unidades se ubican en los centros de salud Juan Manuel Gutiérrez Hisado (La Mejostilla), Manuel Encinas y Sebastián Traba-San Antonio (Nuevo Cáceres). Cada una de ellas estará integrada por un nuevo tándem profesional compuesto por un médico de familia y un enfermero, con el objetivo de mejorar la atención sanitaria y responder al incremento de la demanda asistencial.

Visita institucional

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha visitado este viernes la nueva unidad del centro de salud de La Mejostilla, donde ya ha comenzado a trabajar el nuevo equipo. Con esta incorporación, el centro cuenta ahora con un total de diez unidades básicas asistenciales para atender a una de las zonas con mayor crecimiento poblacional de la ciudad.

Durante la visita, García Espada explicó que la ampliación responde al aumento de la demanda sanitaria. “Hemos creado tres nuevas Unidades Básicas de Asistencia, que están formadas por un médico y un enfermero que atienden en Atención Primaria en La Mejostilla, Nuevo Cáceres y Manuel Encinas”, señaló. Según indicó, estas actuaciones han supuesto una inversión cercana a los 100.000 euros y dan respuesta a una petición de la población.

La consejera destacó también el trabajo de los profesionales sanitarios del área. “Da gusto venir a un centro que respira buen ambiente, donde los pacientes están contentos con su equipo y los profesionales trabajan implicados para asistir a la población”, afirmó, al tiempo que subrayó que la administración sanitaria seguirá escuchando a los equipos que trabajan día a día con los pacientes para seguir mejorando la asistencia.

En los centros de salud Manuel Encinas y Nuevo Cáceres se están adecuando actualmente los espacios necesarios para acoger estas nuevas unidades, que comenzarán a funcionar una vez finalicen las obras. La remodelación de estos espacios ha contado con un presupuesto total de 96.716,59 euros.

Casi cuatro millones de euros para mejorar la Atención Primaria

Estas actuaciones se enmarcan dentro de un plan más amplio de mejora de la Atención Primaria en el Área de Salud de Cáceres. Desde octubre de 2023, la consejería ha destinado un total de 3.927.761,04 euros a obras de adecuación de centros sanitarios, adquisición de equipamiento y mejoras en infraestructuras.

La inversión ha permitido intervenir en distintos centros de salud mediante obras ya finalizadas y otras que se encuentran en ejecución o adjudicadas, además de renovar material y mobiliario sanitario.

El Área de Salud de Cáceres mantiene además garantizada la asistencia sanitaria en sus 23 zonas de salud, que abarcan desde Santiago de Alcántara hasta Guadalupe. Esta cobertura incluye no solo los centros de salud, sino también otros recursos asistenciales como los centros sociosanitarios El Cuartillo y Cervantes y el Centro de Atención a la Discapacidad (CADEX).

Entre las medidas adoptadas para reforzar la plantilla sanitaria destaca la incorporación de 17 médicos de familia procedentes del Plan de Fidelización de Residentes, una iniciativa puesta en marcha en mayo de 2024 por la consejería.