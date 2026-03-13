Agenda cultural
Camela abre el cartel de Horteralia 2026 en Cáceres: el festival que reúne a miles de hortefans
El icónico dúo de tecno-rumba actuará por primera vez en el festival los días 23 y 24 de octubre en el Recinto Ferial de Cáceres, prometiendo uno de los momentos más esperados por los asistentes y dejando la expectación abierta para el resto del cartel
El festival Horteralia ya tiene su primera gran confirmación para 2026. El icónico dúo de tecno-rumba Camela actuará por primera vez en la historia del evento, cumpliendo así uno de los deseos más repetidos por los seguidores del festival. La próxima edición de Horteralia se celebrará los días 23 y 24 de octubre en el Recinto Ferial de Cáceres, donde miles de asistentes llegados de toda España volverán a reunirse para disfrutar de la música, el humor y la libertad de estilo que caracterizan a esta cita.
Con más de tres décadas de trayectoria, Ángeles Muñoz y Dioni Martín han vendido millones de discos y se han convertido en uno de los fenómenos más populares de la música española. Temas como 'Cuando zarpa el amor', 'Lágrimas de amor' o 'Sueño contigo' forman parte de la banda sonora de varias generaciones, y su mezcla de pop, tecno-rumba y emoción continúa llenando conciertos en todo el país.
Expectación por el resto del cartel
La presencia del dúo promete ser uno de los momentos más esperados por los llamados #hortefans, que cada año convierten el festival en una auténtica fiesta. Consolidado como uno de los eventos musicales más singulares del panorama nacional. La última edición del festival reunió a más de 10.000 asistentes y generó un notable impacto mediático en la ciudad. Tras anunciar a Camela como primer artista confirmado, la organización adelantó que el resto del cartel se irá desvelando en las próximas semanas.
