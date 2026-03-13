La nueva cartelera de los cines de Cáceres apuesta por el regreso de sagas y adaptaciones literarias

La cartelera de los cines de Cáceres vuelve a ofrecer esta semana una mezcla de géneros que va del terror al drama romántico, pasando por la comedia, el documental o la animación familiar. Entre las propuestas destaca el regreso de sagas conocidas, nuevas adaptaciones literarias y películas que exploran historias personales o ambiciones deportivas.

Terror y clásicos

Para quienes disfrutan del terror, Scream 7 continúa una de las franquicias más populares del género. Dirigida por Kevin Williamson, creador de los personajes originales, la película recupera a figuras clásicas de la saga como Sidney Prescott y Gale Weathers, interpretadas de nuevo por Neve Campbell y Courteney Cox. En esta ocasión, un nuevo Ghostface vuelve a sembrar el pánico cuando la protagonista intenta proteger a su familia de una amenaza que revive los fantasmas del pasado. La película mantiene la mezcla de suspense y referencias al propio cine de terror que ha caracterizado a la saga desde su primera entrega en los años noventa.

Del miedo se puede pasar al drama romántico con Cumbres borrascosas, una nueva adaptación del clásico literario de Emily Brontë. La historia, ambientada en un entorno marcado por pasiones intensas y conflictos familiares, vuelve a llevar a la gran pantalla la relación tormentosa entre sus protagonistas, uno de los relatos más influyentes de la literatura romántica inglesa. Esta nueva versión apuesta por reforzar el tono emocional y la intensidad de los personajes que han convertido la obra en un referente cultural durante más de un siglo.

En un registro muy distinto se sitúa Aída y vuelta, que traslada al cine el universo de la popular serie televisiva española. La película recupera el humor cotidiano y los enredos de sus personajes más conocidos, con situaciones que vuelven a girar alrededor de la vida en el barrio y de sus peculiares vecinos, manteniendo el estilo de comedia costumbrista que convirtió a la serie en un fenómeno televisivo.

Deporte, reencuentros y despedidas

También tiene presencia en la cartelera Marty Supreme, un drama deportivo dirigido por Joshua Safdie y protagonizado por Timothée Chalamet. La historia sigue a Marty Mauser, un joven con una ambición desmedida que intenta abrirse camino en el mundo del ping-pong competitivo. A lo largo de la película, el protagonista persigue el éxito mientras se enfrenta a un entorno exigente y a sus propias decisiones, en una trama que mezcla aspiraciones personales y rivalidades deportivas.

La cartelera continúa con propuestas más íntimas. Tres adioses plantea una historia marcada por las despedidas y los reencuentros, con personajes obligados a tomar decisiones que alteran el rumbo de sus vidas. En una línea emocional similar se encuentra Hamnet, un relato centrado en el duelo y la memoria familiar que aborda cómo una pérdida puede transformar la vida de quienes permanecen.

Para quienes prefieren el suspense, La asistenta propone un thriller psicológico en el que la aparente normalidad de un hogar comienza a resquebrajarse. La trama se apoya en la tensión creciente y en la sensación de que nada es exactamente como parece, un recurso habitual del género que convierte lo cotidiano en una fuente de inquietud.

Historia, anmación y nuevos dramas

El cine también encuentra espacio para el documental con Andy Warhol: American Dream, que revisa la trayectoria del artista que revolucionó el arte pop y se convirtió en una de las figuras culturales más influyentes del siglo XX. La película recorre su vida, su relación con el mundo del arte y su impacto en la cultura visual contemporánea.

Junto a estas propuestas se suma Rental Family, una historia que explora las relaciones humanas y los vínculos inesperados que surgen entre personas que, en principio, apenas tienen nada en común. La cartelera se completa con La novia, un relato oscuro ligado al universo de Frankenstein, presenta la historia de una criatura creada para ser su compañera, marcada por el conflicto entre su propia identidad y el destino impuesto por quienes la trajeron a la vida.

Para quienes acudan al cine en familia, Hoppers ofrece una aventura animada con humor y personajes peculiares, pensada para un público más joven pero con guiños que también pueden disfrutar los adultos.

Un estreno muy esperado

La principal novedad de la semana llega con Torrente Presidente, la sexta entrega de la saga creada y protagonizada por Santiago Segura. El personaje de José Luis Torrente vuelve a la gran pantalla más de una década después de la anterior película, en una comedia que satiriza la actualidad política y social española. La cinta mantiene el tono irreverente que ha caracterizado a la saga desde su primera entrega en 1998 y apuesta de nuevo por el humor exagerado y las apariciones especiales que han sido habituales en estas películas.

Con esta combinación de géneros y estilos, la cartelera de esta semana en Cáceres ofrece propuestas para públicos muy distintos: desde el terror de una saga clásica hasta el humor más irreverente del cine español, pasando por dramas, documentales y animación familiar. El resultado es una programación variada en la que cada espectador puede encontrar su propio plan de cine.