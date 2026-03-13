La clave del presupuesto de Cáceres: Vox exige inversiones para barrios “muy deteriorados”

El debate sobre el futuro presupuesto municipal de Cáceres sigue abierto y con las negociaciones aún en marcha entre el equipo de Gobierno y Vox, cuyos votos resultan determinantes para sacar adelante las cuentas. El portavoz de la formación, Eduardo Gutiérrez, ha advertido de que su grupo considera imprescindible equilibrar las inversiones entre el centro de la ciudad y los barrios, que a su juicio presentan un deterioro acumulado tras años de falta de atención.

Mientras continúan los contactos, el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, ha anunciado que el Ayuntamiento priorizará en los presupuestos de 2026 la remodelación integral de dos de las principales arterias urbanas, la avenida de Portugal y la avenida de Rodríguez de Ledesma. Según el regidor, ambas actuaciones son “realmente necesarias” debido al estado de deterioro que presentan estas vías, con aceras levantadas y pavimento muy dañado.

Mateos ha explicado que se trata de calles con un alto tránsito tanto peatonal como de vehículos, por lo que considera imprescindible una intervención integral que permita mejorar la seguridad y la accesibilidad. En el caso de la avenida de Portugal, ha subrayado que se trata de una de las principales arterias que parten de la Plaza de América y que concentra una intensa actividad comercial y hostelera.

Además, esta avenida conecta el centro urbano con barrios como Moctezuma, Las 300 o Nuevo Cáceres, lo que incrementa notablemente su uso diario por parte de vecinos y visitantes. El alcalde ha señalado que el Ayuntamiento ya ha iniciado trabajos técnicos para avanzar en el diseño del proyecto de reforma.

En cuanto a la avenida de Rodríguez de Ledesma, el regidor ha destacado que soporta un importante flujo de circulación vinculado a equipamientos públicos como el Centro de Salud Manuel Encinas o el Instituto de Enseñanza Secundaria Hernández Pacheco. “Miles de pacientes y estudiantes utilizan diariamente esta vía”, ha señalado Mateos, quien considera prioritario garantizar que disponga de condiciones adecuadas de accesibilidad y seguridad.

Para avanzar en estas actuaciones, el alcalde ha realizado varias visitas a ambas zonas y ha mantenido reuniones con vecinos y sectores afectados con el objetivo de adaptar los proyectos a las necesidades reales de cada entorno. No obstante, la ejecución de estas obras dependerá en gran medida de la aprobación de los próximos presupuestos municipales.

En este contexto se sitúan las negociaciones con Vox. Su portavoz municipal, Eduardo Gutiérrez, ha señalado que, aunque algunas inversiones en zonas céntricas puedan ser necesarias, el presupuesto debe contemplar también actuaciones importantes en los barrios. “Siempre hay que equilibrar las inversiones entre el centro y los barrios, que están muy deficitarios porque históricamente están muy abandonados y muy deteriorados”, ha afirmado.

Pabellón ferial

Gutiérrez también se ha referido al anuncio del impulso a un pabellón o recinto ferial para la ciudad, valorando positivamente que el proyecto vuelva a situarse en la agenda municipal. No obstante, ha recordado que esta iniciativa fue impulsada por su grupo hace cerca de dos años mediante una moción aprobada por unanimidad en el pleno municipal.

En este sentido, el portavoz de Vox ha mostrado cierta cautela y ha señalado que su formación espera que el proyecto no se quede únicamente en anuncios. “En política municipal hay que venir a cumplir; no se puede venir solo a la foto o al titular”, ha advertido.

Nuevo encuentro

Por el momento, las negociaciones presupuestarias continúan abiertas. Según ha indicado Gutiérrez, ambas partes están a la espera de mantener una nueva reunión en la que se analicen las propuestas planteadas por cada grupo con el objetivo de acercar posiciones y alcanzar un posible acuerdo que permita aprobar las cuentas municipales.