Infraestructuras
Corte total de la A-66 y desvío por Cáceres este sábado por las obras de la nueva autovía A-58
El Ministerio de Transportes ejecuta trabajos para conectar la A-66 con el futuro tramo de 13,5 kilómetros hacia Río Ayuela, una actuación valorada en 94,3 millones de euros
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en la construcción del nuevo tramo de la autovía A-58 entre Cáceres y el río Ayuela. Los trabajos obligarán a cortar la A-66 durante siete horas este sábado y a desviar el tráfico por la N-630.
Corte temporal en la A-66
Las obras siguen con la ejecución del nuevo tramo de la autovía A-58 Trujillo-Cáceres-Badajoz, una infraestructura clave para mejorar la conexión viaria en la provincia de Cáceres. Dentro de estos trabajos, el departamento ha anunciado un corte total al tráfico en la autovía A-66 que se aplicará el sábado 14 de marzo entre las 8.00 y las 15.00 horas.
La restricción afectará a ambos sentidos de circulación entre los enlaces del kilómetro 545 (Cáceres centro-Las Capellanías) y el kilómetro 564 (Valdesalor). Durante ese periodo, los vehículos serán desviados por la N-630, que funcionará como itinerario alternativo para mantener la movilidad en el corredor.
Además, se producirán cortes puntuales en los accesos a la A-66 desde otras vías cercanas. En concreto, en la N-521 (enlace con la A-66 en el kilómetro 551) se cerrará temporalmente el acceso hacia Mérida. También en la N-523 (kilómetro 555 de la A-66) se cortarán los accesos hacia Salamanca.
Trabajos vinculados al enlace de la A-58
El corte responde a los trabajos de reposición de una línea eléctrica de media tensión afectada por el futuro enlace entre la A-58 y la A-66. Según explica el ministerio, la intervención es necesaria para garantizar la seguridad de los operarios y de los conductores durante la ejecución de estas labores.
La actuación forma parte del proyecto para construir un nuevo tramo de 13,5 kilómetros de la A-58 entre Cáceres (A-66) y Río Ayuela, que permitirá avanzar en el desarrollo del eje que conecta Trujillo, Cáceres y Badajoz. El conjunto de la obra cuenta con un presupuesto vigente de 94,3 millones de euros, impuestos incluidos.
Una autovía estratégica para la provincia
La A-58 está concebida como una infraestructura estratégica para mejorar la movilidad en el entorno de Cáceres y facilitar las comunicaciones hacia el este de la provincia. Este nuevo tramo pretende aliviar el tráfico en algunas carreteras convencionales de la zona y reforzar la conexión con la autovía Ruta de la Plata (A-66), uno de los principales ejes de transporte que atraviesan Extremadura de norte a sur.
Mientras avanzan los trabajos, el Ministerio recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos durante la mañana del sábado y seguir la señalización provisional habilitada para los desvíos.
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