Sigue en directo si Cáceres pasa el primer corte para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

Cáceres espera el veredicto del Ministerio de Cultura sobre su pase a la fase final de la Capital Europea de la Cultura 2031

Representantes de Cáceres que acudieron este pasado lunes a Madrid.

Representantes de Cáceres que acudieron este pasado lunes a Madrid. / E. P.

Ángel García Collado

Esteban Valero Vizcano

Jorge Valiente

Cáceres conoce este viernes, 13 de marzo, si sigue en la carrera para convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031, una decisión de alto valor simbólico e institucional tanto para la ciudad como para Extremadura. El Ministerio de Cultura hará público en una rueda de prensa en su sede de Madrid, qué candidaturas españolas superan el primer corte y acceden a la fase final de un proceso que trasciende el ámbito cultural y se interpreta también como una oportunidad de proyección exterior y de transformación urbana.

La candidatura cacereña afronta este momento clave después de haber defendido este pasado lunes en Madrid su proyecto ante el comité de expertos de la Unión Europea encargado de evaluar las propuestas. Encabezada por el alcalde, Rafael Mateos, la delegación presentó la iniciativa "Transcultura", el eje con el que Cáceres aspira a vincular patrimonio, creación contemporánea, mundo rural y vocación europea.

Te lo contamos en directo.

