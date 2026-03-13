En Directo
Sigue en directo si Cáceres pasa el primer corte para ser Capital Europea de la Cultura en 2031
Cáceres espera el veredicto del Ministerio de Cultura sobre su pase a la fase final de la Capital Europea de la Cultura 2031
Cáceres conoce este viernes, 13 de marzo, si sigue en la carrera para convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031, una decisión de alto valor simbólico e institucional tanto para la ciudad como para Extremadura. El Ministerio de Cultura hará público en una rueda de prensa en su sede de Madrid, qué candidaturas españolas superan el primer corte y acceden a la fase final de un proceso que trasciende el ámbito cultural y se interpreta también como una oportunidad de proyección exterior y de transformación urbana.
La candidatura cacereña afronta este momento clave después de haber defendido este pasado lunes en Madrid su proyecto ante el comité de expertos de la Unión Europea encargado de evaluar las propuestas. Encabezada por el alcalde, Rafael Mateos, la delegación presentó la iniciativa "Transcultura", el eje con el que Cáceres aspira a vincular patrimonio, creación contemporánea, mundo rural y vocación europea.
Te lo contamos en directo.
Ángel García Collado
Los nervios a flor de piel
La pantalla gigante ya está lista y los periodistas estamos a la espera del comienzo de la rueda de prensa de la selección de ciudades finalistas a Capital Europea de la Cultura en el año 2031. Llega la hora del comienzo y los nervios están a flor de piel.
Ángel García Collado
Los rivales de Cáceres
Cabe recordar que Cáceres tiene los siguientes rivales en la pugna: Burgos, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Palma, Potries y Toledo.
Sin embargo, hoy no se realizará un corte exacto de ciudades. Pueden pasar las ocho candidatas si sus proyectos lo merecen y, en siguientes fases, caer eliminadas.
Ángel García Collado
Gran expectación
Gran expectación de medios a las afueras del Palacio de la Isla, que aguardan con la confianza de que la ciudad pueda pasar este primer corte y reafirmar las buenas sensaciones que trajeron de la presentación del ‘bidbook’ en Madrid el lunes de la pasada semana.
Esteban Valero Vizcano
Llegan más representantes políticos
El alcalde, Rafael Mateos, acaba de llegar junto a Ángel Orgaz, concejal de turismo. Belén Fernández, portavoz del PSOE del ayuntamiento de Cáceres y Miguel Ángel Morales, presidente de la diputación, se suman al acto. Y Francisco Palomino, director general de cultura de la Junta de Extremadura.
Entre risas, conversaciones y miradas cómplices comentan felices en este día por la lucha por la Capitalidad.
Soledad Carrasco, Noelia Rodríguez y Jacobi Ceballos, concejalas, también se suman al acto cultural.
Esteban Valero Vizcano
Nervios, confianza y entusiamo
Nervios, confianza y entusiasmo en este 13 de marzo en el que se conocerá si Cáceres continúa en el camino hacia la capitalidad Europea. Comienza a llegar Victoria Bazaga consejera de cultura junto a Jorge Suárez, concejal de cultura. Todo ambientado con la musica extremeña de Shara Pablos.
Jorge Suárez, concejal de cultura, satisfecho con el trabajo realizado y a la espera de resultados. "No estamos nerviosos".
Ángel García Collado
Arranca el directo
Buenos días desde el Palacio de la Isla, donde El Periódico Extremadura ha desplegado un dispositivo especial para seguir en directo si Cáceres pasa el corte y sigue en la carrera por la Capital Europa de la Cultura en el año 2031. La expectación es máxima.
El acto se va a desarrollar de la siguiente forma. El Ministerio de Cultura emite desde Madrid en directo a través de sus canales oficiales la rueda de prensa en la que oficializará las ciudades que pasen el corte. En Cáceres, las instituciones lo seguirán desde el salón de actos del Palacio de la Isla. Los periodistas lo seguirán desde una sala habilitada. Posteriormente, habrá una rueda de prensa para ofrecer declaraciones y valorar el resultado.
