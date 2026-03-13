La Escuela Politécnica de Cáceres renueva la acreditación institucional del Consejo de Universidades

La Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura (UEx), en el campus de Cáceres, ha renovado su acreditación institucional otorgada por el Consejo de Universidades tras una evaluación favorable de la ANECA. El reconocimiento avala el sistema de calidad del centro y garantiza sus titulaciones oficiales.

Aval del sistema de calidad

El Consejo de Universidades, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha renovado la acreditación institucional de la Escuela Politécnica de la UEx, ubicada en el campus cacereño. La decisión llega tras el informe favorable emitido por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Esta acreditación certifica que el centro cuenta con un sistema de aseguramiento interno de calidad conforme al programa AUDIT de ANECA, lo que supone que todas las titulaciones oficiales que imparte cumplen los estándares exigidos en el sistema universitario español. La renovación se produce seis años después de que el centro obtuviera por primera vez esta acreditación institucional.

Un proceso que simplifica la evaluación de los títulos

El director de la Escuela Politécnica, Jesús Torrecilla Piñero, ha explicado que este modelo permite simplificar los procesos de evaluación de las titulaciones. "Antes todos nuestros títulos se tenían que acreditar de forma independiente y en un centro con tantos títulos como la Politécnica nos tocaba pasar por procesos de acreditación todos los años", ha señalado. "La acreditación institucional permite en un solo proceso acreditar todos los títulos a la vez y el sistema de calidad, y facilita la planificación mucho mejor". Torrecilla ha agradecido el trabajo realizado por la comunidad universitaria del centro para lograr esta renovación.

Trabajo conjunto de toda la comunidad universitaria

Por su parte, Pablo García Rodríguez, profesor responsable de Calidad de la Escuela Politécnica, ha subrayado que el resultado responde a un esfuerzo colectivo. "Hay muchísima gente implicada: profesorado, PTGAS, estudiantes, egresados, empleadores… Desde un equipo de dirección no se haría nada solo. Hay mucho trabajo, muy fuerte y de muchas personas", ha afirmado.

García ha recordado además la diversidad de titulaciones oficiales que ofrece el centro, entre ellas Grados en Edificación, Ingeniería Informática, Telecomunicaciones o Ingeniería Civil, lo que incrementa la complejidad de los procesos de evaluación. La renovación de la acreditación coincide además con el 50 aniversario de la Escuela Politécnica de la UEx, una circunstancia que, según García, "nos fortalece".

La UEx y las acreditaciones institucionales

Actualmente, la Universidad de Extremadura cuenta con 17 centros acreditados institucionalmente, de los cuales 16 son propios y uno adscrito. Cinco de ellos renovaron su acreditación en 2024 y dos más en 2025. La Escuela Politécnica es el tercer centro que renueva en 2026 y el décimo del conjunto de la UEx. Desde la institución académica se subraya que este sistema de acreditación supone para el estudiantado una garantía del cumplimiento de los estándares de calidad nacionales, además de reforzar la confianza de la sociedad en la universidad pública extremeña.