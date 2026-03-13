El Gobierno encarga los planes de emergencia de varios embalses de Cáceres por 449.000 euros

El Ministerio para la Transición Ecológica ha adjudicado la redacción de los proyectos de implantación de planes de emergencia en varias presas de la provincia de Cáceres y otras de Ávila y Madrid. El contrato, publicado en el BOE, supera los 449.000 euros y ha sido otorgado a la empresa Ingiopsa Ingeniería.

Planes para presas cacereñas

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha adjudicado la redacción de los proyectos para implantar planes de emergencia en varias presas situadas en su ámbito de gestión, entre ellas varias infraestructuras hidráulicas de la provincia de Cáceres. Según recoge una resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado, el contrato se divide en dos lotes que incluyen diferentes presas de las provincias de Cáceres, Ávila y Madrid.

El primer lote, con un importe de 339.472,61 euros, contempla actuaciones en las presas de Portaje, Torrejoncillo, Arroyo de la Luz, Casar de Cáceres, Zarza la Mayor, Navalmoral de la Mata y el dique de Collado, además de la presa de Villanueva de la Vera. El segundo lote incluye la presa de Los Morales y la presa del Pajarero, con un valor de adjudicación de 110.213,27 euros.

Seguridad y prevención ante emergencias

Los planes de emergencia de presas son documentos técnicos que establecen los protocolos de actuación ante posibles incidencias que puedan comprometer la seguridad de estas infraestructuras, como avenidas extraordinarias, fallos estructurales o situaciones de riesgo aguas abajo.

Galería | Estado del Marco tras el desembalse del Guadiloba en Cáceres /

Estos planes incluyen sistemas de alerta, procedimientos de coordinación con administraciones y servicios de emergencia, así como medidas para proteger a la población y a las infraestructuras situadas en las zonas potencialmente afectadas. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, explicó esta semana que el Gobierno realizó al inicio de la legislatura una auditoría "transparente y desde el rigor técnico" sobre el estado de las presas en España.

Según indicó, desde entonces se han llevado a cabo 1.800 inspecciones y se ha incrementado el presupuesto destinado a estas infraestructuras en un 50%, además de aprobarse 40 millones de euros para reforzar el personal de las confederaciones hidrográficas. Aagesen puso en valor "el extraordinario trabajo del personal de todas las Confederaciones Hidrográficas" y señaló que su labor ha contribuido a que los efectos del reciente tren de borrascas hayan sido "infinitamente más pequeños".

Debate político sobre el estado de las presas

En paralelo, el Partido Popular presentó el pasado mes de febrero un plan de emergencia para reforzar la seguridad de las presas españolas ante lo que considera un deterioro de su estado de conservación y la falta de planes actualizados en buena parte de los embalses.

Carlos Gil

Según el informe elaborado por la vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible del partido, alrededor del 75 % de los embalses del país carecerían de planes de emergencia actualizados. El documento propone movilizar unos 100.000 millones de euros hasta 2035 para políticas hidráulicas, de los que al menos un 10% se destinaría a la modernización del parque de presas.

El informe también plantea un programa presupuestario específico de entre 400 y 500 millones de euros para presas de titularidad estatal y un plan extraordinario de 4.000 millones de euros para las cuencas mediterráneas, con actuaciones en barrancos y zonas de riesgo. "La seguridad hidráulica no es una cuestión ideológica ni secundaria, es una política de Estado vinculada directamente a la protección de vidas humanas, la estabilidad económica y la resiliencia frente a fenómenos extremos", defiende el documento.