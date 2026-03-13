La Torta del Casar de Cáceres busca nuevos mercados y potenciar su turismo en la VI Jornada Técnica de la Universidad del Queso

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar celebrará su VI Jornada Técnica de la Universidad del Queso. Se trata de un espacio de encuentro donde abordar nuevas vías para hacer llegar la Torta del Casar a nuevos públicos sin perder su esencia y origen.

Cómo llevar la Torta del Casar a nuevos públicos

La iniciativa se enmarca dentro de las acciones de divulgación y formación impulsadas por el Consejo Regulador para reforzar el conocimiento sobre este producto emblemático de la gastronomía extremeña. La Torta del Casar cuenta con Denominación de Origen Protegida desde 2003 y se elabora exclusivamente en una zona delimitada de la provincia de Cáceres, principalmente en localidades como Casar de Cáceres, Arroyo de la Luz, Malpartida de Cáceres o Santiago del Campo. Este queso se produce a partir de leche cruda de oveja de razas merina y entrefina y utiliza cuajo vegetal obtenido del cardo silvestre, un proceso tradicional que le confiere su característica textura cremosa y su sabor intenso.

En el evento participarán expertos en economía, ganadería, marketing, turismo y gastronomía. Lo harán a través de ponencias centradas en la internacionalización de la Torta del Casar. A su vez, se tratará su potencial como reclamo turístico extremeño y las claves para comunicar su origen y cualidades de forma efectiva.

El programa dará comienzo en torno a las nueve de la mañana con la recepción y acreditación de los asistentes. A las 09:30 horas tendrá lugar la inauguración oficial de la jornada, con la intervención de Ángel Pacheco, presidente del Consejo Regulador de la DOP Torta del Casar, y Marta Jordán, alcaldesa de Casar de Cáceres. Igualmente, contarán con el acompañamiento de Urbano Caballo, presidente de Caja Rural de Extremadura.

Asesoramiento y gestión de proyectos

Tras el acto inaugural, a las 10:00 horas se celebrará la primera ponencia, titulada 'Posicionamiento estratégico de la Torta del Casar: claves para competir en el mercado premium internacional'. La intervención correrá a cargo de M.ª del Carmen Mangas Sosa, técnico de comercio exterior de la Cámara de Comercio de Cáceres y experta en asesoramiento y gestión de proyectos europeos vinculados a la internacionalización de pymes. Durante su exposición se analizarán las tendencias del consumo gourmet, la importancia de construir una marca ligada al territorio y las estrategias para competir en mercados internacionales sin perder autenticidad.

A continuación, a las 10:30 horas, Alejandro Maya Reyes, doctorando en Economía y Empresa por la Universidad de Extremadura y especialista en marketing, abordará cómo comunicar el origen de manera efectiva. Su ponencia se centrará en la construcción de un relato emocional y visual alrededor del producto, analizando aspectos como el diseño de envases, el discurso de marca y la comunicación basada en la identidad rural.

Actividades vinculadas al turismo

Tras una pausa para el café, la actividad se retomará a las 11:30 horas con la intervención de Elena Fernández Pájaro, técnica de turismo del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Tierras de Cáceres y Trujillo de la Diputación de Cáceres. Su ponencia, titulada 'La Torta del Casar en turismo experiencial: modelo de integración en rutas, catas y visitas', abordará cómo este producto puede convertirse en eje de experiencias turísticas vinculadas al territorio, mediante rutas gastronómicas, visitas a queserías o catas guiadas que refuercen el vínculo emocional entre el visitante y el producto.

A las 12:00 horas será el turno de Cristina Fernández Gallardo, coordinadora del área de servicios de internacionalización de Extremadura Avante, que analizará cómo exportar una denominación de origen sin perder su identidad local. Bajo el título 'Internacionalización sin perder el alma', su intervención profundizará en las estrategias para acceder a mercados exteriores manteniendo la narrativa y los valores del producto.

La aplicación de las nuevas tecnologías

Posteriormente, a las 12:30 horas, Markus Hernández Droth, responsable de tecnologías de la información de Cooprado, presentará el proyecto 'Smart Goat', una iniciativa centrada en la innovación y la trazabilidad en la industria agroalimentaria. Durante la ponencia se expondrá la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas en el sector ganadero y quesero, así como los resultados obtenidos y su posible transferencia al tejido productivo.

La jornada continuará a las 13:00 horas con una mesa redonda de clausura titulada 'La Torta del Casar en la próxima década: visión desde el campo, la cocina y la marca'. En ella participarán Javier Muñoz Pérez, gerente del Consejo Regulador de la DOP Torta del Casar; Alejandro Reyes, doctorando en Economía y Empresa por la Universidad de Extremadura; y Raúl Heras Redondo, responsable de Internacional y Proyectos de la Cámara de Comercio de Cáceres.

Un responsable del área agro de Caja Rural de Extremadura les acompañará en la ponencia, así como Elena Fernández Pájaro, técnica de turismo del PSTD Tierras de Cáceres y Trujillo; José Manuel Galán Rubio, técnico superior en restauración y gerente del restaurante PandeHuerta en Cáceres; y Cristina Fernández Gallardo, coordinadora de internacionalización de Extremadura Avante. La mesa estará moderada por Mónica Calurano, directora de AUPEX, quien también se encargará de presentar las conclusiones.

Finalmente, a las 13:45 horas tendrá lugar la clausura oficial de la jornada a cargo de Angélica García Gómez, diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería de la Diputación de Cáceres. Tras el cierre del acto, se ofrecerá un vino de honor a los asistentes.

El evento tendrá lugar el próximo jueves, 19 de marzo, de las 9:00 a las 14:00 horas en la Sala Europa del Complejo Cultural San Francisco. Las personas interesadas podrán obtener más información e inscribirse a través de un formulario habilitado por la organización.

Con esta sexta edición de la Universidad del Queso, el Consejo Regulador busca seguir impulsando la proyección de la Torta del Casar como uno de los productos agroalimentarios más representativos de Extremadura, reforzando su valor gastronómico, económico y turístico tanto dentro como fuera de la región.