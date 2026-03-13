El mercadillo de la Ronda del Carmen de Cáceres intenta frenar su declive con precios a la baja: "Hemos perdido muchísimo público"

Los jueves, cuando la mañana empieza a desperezarse en la Ronda del Carmen, todavía hay quien sigue desplegando género con la misma rutina de hace años. Ropa de mujer, lencería, calcetines, prendas baratas para el día a día... El gesto se repite semana tras semana, pero el mercado ambulante que durante décadas formó parte del pulso comercial de esta zona de Cáceres ya no es el mismo.

Eso es, al menos, lo que sostienen dos de sus vendedores habituales Juan José, llegado desde Badajoz, y Enrique Silva Montaña, cacereño y veterano del mercadeo. Entre los dos dibujan una misma sensación: la de un mercadillo que resiste, pero que ha ido perdiendo fuerza con el paso del tiempo.

Juan José, de 39 años, explica que lleva alrededor de doce años trabajando en este mercado de los jueves, aunque en su familia la vinculación viene de más atrás. "Mis suegros son de los pioneros de aquí. Ellos se van aquí en este mercado desde que se juntó", relata. En su caso, además del jueves, también acude al mercado del miércoles, que, según ha reconocido, "va mejor" porque reúne a más público y tiene mayor tamaño.

La comparación entre ambos días le sirve para resumir el problema principal del de la Ronda del Carmen: cada vez acude menos gente. "La afluencia del público es poca", señala. Enrique Silva Montaña, que asegura que lleva en este mercadillo "desde que empezó", ha ido incluso más allá al poner cifra al declive. "Hemos perdido muchísimo público", afirma, hasta el punto de calcular que las ventas han bajado en torno a un 60% respecto a los primeros años.

Un mercado que tuvo tirón y que ahora intenta recuperarlo

Los dos vendedores coinciden en que este espacio llegó a funcionar bien. Durante años, fue una cita conocida en la ciudad, un punto de encuentro para quienes buscaban compra cercana, trato directo y precios asequibles. Sin embargo, con el paso del tiempo, el mercado ha ido perdiendo visibilidad y también clientela.

Juan José sitúa uno de los momentos clave en las obras que obligaron a trasladar temporalmente los puestos a la calle Reyes Huertas. Según cuenta, ese cambio desorientó a parte de la clientela habitual y rompió una costumbre ya muy asentada. "La gente venía aquí porque no se había publicitado en ningún lado. Llegaban y veían que no había el mercado, así que dejaron de venir", explica. Cuando regresaron a la ubicación actual, añade, tuvieron que "empezar de nuevo desde cero".

A su juicio, esa desconexión todavía se arrastra. "Mucha gente no sabe ni que se hacía el mercado aquí", lamenta. "No es raro que todavía hoy algunas clientas se sorprendan al reencontrárselo. Hay mujeres que dicen 'ah, ya estáis aquí otra vez', cuando llevamos ya aquí a lo mejor cuatro o cinco años", sentencia.

Enrique también percibe ese desgaste, aunque admite que no hay una única causa clara. "Se ha perdido mucho público, no sabemos exactamente por qué", dice, antes de apuntar al envejecimiento de la clientela, al escaso movimiento del mercadillo y a la falta de nuevas opciones que puedan atraer más tránsito.

La subida de tasas, otra losa para los puestos

A la pérdida de ventas se suma otro problema que los ambulantes repiten con especial malestar: el aumento de las tasas. Hace unos años pasaron de pagar unos 125 euros a abonar alrededor de 250 euros por trimestre, 1.000 euros al año. "Nos subieron al doble. Es una barbaridad", resume Juan José. El ayuntamiento está intentando ahora bajar las tasas.

Trabajo diario para sostener el negocio

Detrás de cada puesto no hay solo unas horas de venta los jueves por la mañana. Enrique describe una rutina mucho más amplia, la de un autónomo que prácticamente enlaza una jornada con otra. Cuenta que venden casi toda la semana y que los días en los que no montan puesto tampoco son de descanso real, porque los dedican a comprar género, hacer papeleo y desplazarse a lugares como Madrid o Sevilla para abastecerse: "Descansar, no descansamos".

En su caso, además, el negocio es también una historia familiar. Trabaja con su mujer y, cuando pueden, también están sus hijos. En el puesto han pasado de vender cosméticos a centrarse ahora en lencería y calcetines. Juan José, por su parte, ofrece ropa de mujer "barata, a buen precio", con la idea de animar unas ventas que ya no son las de antes.

Quejas por la imagen y el estado del entorno

La otra gran crítica que emerge en los testimonios tiene que ver con el espacio en el que se instala el mercado. Juan José es especialmente duro al describirlo."Los propios vendedores han tenido que limpiar la zona antes de empezar la jornada", y también denuncia suciedad en el entorno inmediato de los puestos.

Su malestar también alcanza a la actuación acometida en la zona años atrás. A su juicio, la actuación no resolvió los problemas de fondo y terminó restando espacio útil a los vendedores. "La sensación que transmite es la de un mercado que sobrevive sin demasiados apoyos y con una infraestructura que no acompaña", explica.

La resistencia de un mercado con memoria

Pese a todo, cada jueves siguen estando ahí. Unos llegan desde Badajoz. Otros son de Cáceres y llevan toda la vida entre mercadillos. Algunos heredaron el oficio, otros lo han aprendido en familia, y casi todos hablan del mercado con una mezcla de desgaste y arraigo. Enrique pertenece a esa generación que ha hecho de los mercadillos su modo de vida. "Es lo que he hecho siempre", dice con naturalidad. Juan José representa, en cambio, a una generación más joven que ha entrado en un mercado ya en retroceso, pero que todavía conserva el vínculo familiar con aquellos pioneros que ayudaron a levantarlo.

Entre ambos queda el retrato de un pequeño comercio ambulante que pide algo más que nostalgia para seguir vivo: más visibilidad, mejores condiciones y un entorno cuidado. Porque en la Ronda del Carmen no solo se venden prendas baratas o calcetines. También se sostiene, cada jueves, una parte discreta de la memoria comercial de la ciudad.