Evento multitudinario

El Mercado Medieval de Cáceres busca recuperar el año perdido por la lluvia

La Asociación Solo Artesanos, que gestiona la cita, ha pedido al ayuntamiento ampliar el contrato a 2026 y 2027 después de que la edición prevista en 2025 tuviera que cancelarse por el temporal

Vídeo | Arranca el Mercado Medieval de las Tres Culturas en Cáceres

Carlos Gil

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La Asociación Solo Artesanos, empresa que ganó la licitación para gestionar el Mercado Medieval de las Tres Culturas en Cáceres y que se iba a encargar de organizar los eventos del año pasado y de este, ha solicitado al ayuntamiento la posibilidad de ser la encargada de las citas de los años 2026 y 2027 después de que en el primer año de su contrato se tuviese que suspender debido a la lluvia. El consistorio está estudiando la posibilidad, tal y como se ha informado en comisión esta semana.

La amenaza meteorológica que pesaba sobre la ciudad durante el segundo fin de semana de noviembre, cuando se iba a celebrar la cita, obligó al consistorio a su suspensión. Había lluvias intensas y fuertes rachas de viento, y los propios artesanos alertaban de la situación y de la "ruina" que iba a suponer mantener las fechas. Unos días después, se confirmó que se cancelaba definitivamente.

Dada la cancelación, no se produjo contraprestación económica, ni el consistorio cacereño cobró el canon por ocupación de vía pública. No obstante, hosteleros y artesanos solicitaron el aplazamiento por el gran volumen de personas que acuden cada año y cómo repercute económicamente al sector. Pero la opción quedó descartada por el equipo de Gobierno.

El Mercado Medieval de las Tres culturas se celebra anualmente en la ciudad monumental, a mediados de noviembre y recreando la convivencia de las culturas cristiana, judía y musulmana con puestos de artesanía, gastronomía y espectáculos. Se extiende por la plaza Mayor, Santa María, San Jorge y el barrio de la Judería Vieja con decoración temática. Hay más de 170 estands, cetrería, música en vivo, combates medievales, pasacalles y talleres.

