Nina Vagina desde Cáceres lanza 'Imparables', un himno contra el acoso escolar: "Una canción que recuerda que las etapas difíciles no definen a las personas"

La artista drag extremeña y presentadora Nina Vagina presenta Imparables, un nuevo tema con el que busca lanzar un mensaje de acompañamiento a quienes sufren acoso o rechazo.

El acoso escolar, una realidad persistente

La canción surge en un momento en el que los discursos de odio y las situaciones de bullying continúan presentes, especialmente entre los más jóvenes. Datos recientes sobre convivencia escolar en España señalan que uno de cada cuatro estudiantes asegura haber presenciado casos de acoso, mientras que miles de jóvenes reconocen haber sufrido algún tipo de hostigamiento durante su etapa educativa, experiencias que suelen ir acompañadas de aislamiento, miedo o inseguridad.

La música como espacio de apoyo

A través de la música, la artista plantea un mensaje de resiliencia y apoyo colectivo. "El acoso muchas veces hace que alguien sienta que está completamente solo. Esta canción quiere recordar que hay gente que entiende, acompaña y que esas etapas se pueden superar", explica. El tema transmite la idea de que las etapas difíciles no definen a las personas y pone el foco en la importancia de la comunidad y el respaldo mutuo para afrontar situaciones de rechazo o discriminación.

Portada oficial de 'Imparables', el nuevo single de Nina Vagina. / Cedida

Cinco años de impulso cultural

Durante los últimos cinco años, la artista ha desarrollado distintos proyectos vinculados a la cultura drag y al activismo cultural desde Extremadura. Entre ellos se encuentra 'Regias del Drag España', además de su participación en galas, podcasts y otras propuestas que combinan entretenimiento y compromiso social. El nuevo sencillo, producido por Loop Prince, se estrena hoy, a las 12.00 horas, en todas las plataformas digitales.