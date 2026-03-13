Orgullo ciudadano en Cáceres tras la selección como finalista de la Capital Europea de la Cultura: "Ojalá sirva para que más gente descubra lo que tenemos"

Nervios, confianza y entusiasmo se mezclaban este 13 de marzo, justo antes de conocerse que Cáceres había sido elegida primera finalista para ser Capital Europea de la Cultura 2031. Victoria Bazaga, consejera de Cultura, fue de las primeras en llegar al Palacio de la Isla, acompañada por Jorge Suárez, concejal de Cultura. Su llegada estuvo marcada por la música de la extremeña Shara Pablos, que puso un tono festivo al recibimiento. Entre los saludos a las instituciones, Jorge Suárez aseguró sentirse satisfecho con el trabajo realizado y afirmó esperar con tranquilidad los resultados: "No estamos nerviosos".

Alcalde y representantes regionales participan en la jornada

Poco después, hicieron su entrada Rafael Mateos, alcalde de Cáceres, junto a Ángel Orgaz, concejal de Turismo. Belén Fernández, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, y Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación, se sumaron al acto, seguidos de Francisco Palomino, director general de Cultura de la Junta de Extremadura, y Consuelo López, portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres. Entre risas, conversaciones y miradas cómplices, los presentes compartían la emoción de un día que celebra la lucha por la Capitalidad y el reconocimiento cultural de la ciudad.

Fotogalería | Cáceres pasa el primer corte en su carrera a la Capital Europea de la Cultura 2031 /

Celebración conjunta de autoridades y ciudadanos

Soledad Carrasco, Noelia Rodríguez y Jacobi Ceballos, concejalas del Ayuntamiento de Cáceres, también se sumaron al acto cultural. Los representantes de diversas instituciones se situaron en la sala de visionado, donde, sin la presencia de los medios de comunicación, conocieron que Cáceres había sido seleccionada como una de las finalistas en el camino hacia la Capitalidad. Mientras tanto, 470 usuarios seguían en directo la transmisión por YouTube, comentando y apoyando a la ciudad con entusiasmo. "Venga Cáceres, ¡vamos Cáceres!" se repetía una y otra vez entre los mensajes de ánimo. La última en llegar fue Iris Jugo, coordinadora de la Capitalidad, cerrando así la entrada de todas las autoridades y representantes en esta jornada cargada de emoción.

Aplausos, risas y gritos de alegría llenaron la sala cuando se anunció que Cáceres había sido la primera seleccionada. Victoria Bazaga y Rafael Mateos se abrazaron tras conocerse la noticia. Minutos después, la alegría se desbordó y comenzaron los saltos y los gritos de celebración entre los presentes. Por su parte, Iris Jugo, coordinadora de la Capitalidad, no pudo contener las lágrimas al conocer el resultado y se abrazó de inmediato al alcalde de la ciudad. Entre la emoción, Raquel Preciado, directora del Museo de Cáceres, se acercó a la sala de prensa para felicitar a sus antiguos compañeros, recordando sus años como concejala de Patrimonio de la ciudad.

La emoción de los cacereños ante el reconocimiento cultural de la ciudad

Diversos cacereños que paseaban por la zona se enteraron rápidamente de la noticia y no dudaron en mostrar su alegría. María Antonia Bravo, de más de 60 años, llevaba a su nieta en brazos y no pudo contener su emoción: tan ilusionada estaba que corrió a contárselo a su hermano, compartiendo la buena nueva con su familia y celebrando que la ciudad recibiera un reconocimiento tan importante. Ana Jiménez, por su parte, conocía la propuesta pero no estaba muy al tanto de todos los detalles de la candidatura. Aun así, como cacereña de toda la vida, la noticia de que su ciudad había sido elegida una de las finalistas le llenó de orgullo y alegría. Entre la multitud, un grupo de jóvenes se mostró curioso, no conocían nada sobre la candidatura, pero al enterarse de que Cáceres había logrado este hito cultural, se sumaron al entusiasmo general.

Coko Gálvez, cacereña. / Esteban Valero Vizcano

"Cáceres es una joyita, la gente no sabe lo que tenemos" Coko Gálvez — Empresaria

Por otro lado, la empresaria cacereña Coko Gálvez ha señalado que todo lo que contribuya a motivar y a dar a conocer aún más la ciudad es positivo, especialmente si ayuda a que los visitantes vayan más allá de la Plaza Mayor y recorran otros rincones. En este sentido, ha destacado que cualquier iniciativa que genere movimiento "no solo para mí y para mis compañeros empresarios, sino para la ciudad, merece la pena". Además, ha subrayado el valor patrimonial de la capital cacereña: "Cáceres es una joyita, la gente no sabe lo que tenemos".

Isabel María Galán, vecina de Cáceres. / Esteban Valero Vizcano

"A veces no estamos al tanto de todo lo que se está haciendo, pero sabemos que la ciudad y la provincia son espectaculares" Isabel María Galán — Vecina de Cáceres

Por su parte, Isabel María Galán, vecina de la ciudad, ha destacado el potencial de la provincia y de la propia capital cacereña, que a su juicio "tiene muchísimo que ofrecer". Aunque reconoce que no sigue de cerca todos los proyectos que se están desarrollando en torno a la candidatura, se ha mostrado muy contenta con la noticia de que Cáceres continúe en la carrera por la Capitalidad Cultural Europea de 2031. "Me alegra muchísimo que Cáceres siga adelante en esta lucha. A veces no estamos al tanto de todo lo que se está haciendo, pero sabemos que la ciudad y la provincia son espectaculares. Ojalá esto sirva para que mucha más gente descubra lo que tenemos y para que Cáceres llegue todavía más lejos".