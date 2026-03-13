Agenda cultural
Planes culturales en Cáceres este viernes: poesía, edición independiente y cine en la Filmoteca
La ciudad acoge la presentación del libro 'Jardín cerrado' de Carlos García Mera, el encuentro 'Edita Nómada 2026' y la proyección de la premiada película 'Turno de guardia'
Tres propuestas diversas para disfrutar en Cáceres.
Presentación de 'Jardín cerrado' de Carlos García Mera en Cáceres
Este viernes, de 19.00 a 20.00, la Biblioteca Pública de Cáceres acogerá la presentación del libro Jardín cerrado, del poeta Carlos García Mera, ganador del Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández-Comunidad Valenciana. La poeta Sandra Benito conversará con el autor sobre su obra y trayectoria literaria. Carlos García Mera ha publicado, entre otros, Acercanza y El contorno del Eco, y su poesía aparece en varias antologías y revistas de prestigio.
Cáceres acoge el X Encuentro de Edición Independiente y Poesía 'Edita Nómada 2026'
La Biblioteca Pública de Cáceres será escenario de varias actividades del X Encuentro de Edición Independiente y Poesía 'Edita Nómada Cáceres 2026', que se celebrará los días 13 y 14 de marzo. El encuentro tiene como objetivo promocionar editoriales y artistas locales, combinando presentaciones, talleres y actuaciones musicales en distintos escenarios de la ciudad. Todas las actividades son de acceso libre y gratuito hasta completar aforo, ofreciendo al público la oportunidad de acercarse a la creación poética y editorial independiente en un ambiente abierto y participativo.
Proyección de 'Turno de guardia' en la Filmoteca de Cáceres
La Filmoteca de Cáceres proyectará el próximo 13 de marzo, de 19.30 a 21.00, la película Turno de guardia. La historia sigue a Floria, una enfermera del ala quirúrgica de un hospital suizo, que destaca por su profesionalidad y dedicación. Aunque nunca comete errores y siempre atiende a sus pacientes con prontitud, la realidad diaria del hospital se muestra imprevisible y desafiante.
La película ha recibido reconocimiento internacional, incluyendo la nominación a Mejor Actriz en los Premios del Cine Europeo 2025, tres nominaciones en los Premios del Cine Suizo 2025 y el premio a Mejor Montaje en el Festival de Sevilla 2025.
- El restaurante Tápara se traslada a las afueras de Cáceres para seguir creciendo con un nuevo espacio para eventos y bodas
- La Bonita, la nueva tapería familiar de Cáceres que abre sus puertas en el barrio de El Vivero
- Casi mil días esperando una operación de rodilla en Cáceres: condenan al SES a pagar 20.000 euros a un paciente
- Las obras de la autovía a Badajoz obligan a cortar la A-66 este sábado: se desviará el tráfico por la N-630 a Cáceres
- Amplio despliegue policial en la calle Antonio Silva del centro de Cáceres para atender una emergencia
- La M-30 de Cáceres se aleja del calendario previsto por las lluvias tras 3 años de obras
- Sanguijuelas, Acetre, El Gato con Jotas y Luis Pastor brillan en Cáceres en los Premios de la Música Extremeña
- Una broma de mal gusto en la avenida de Alemania obliga a movilizar a los bomberos de Cáceres a medianoche