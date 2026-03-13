Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Planes culturales en Cáceres este viernes: poesía, edición independiente y cine en la Filmoteca

La ciudad acoge la presentación del libro 'Jardín cerrado' de Carlos García Mera, el encuentro 'Edita Nómada 2026' y la proyección de la premiada película 'Turno de guardia'

Propuestas culturales en la ciudad este viernes.

Propuestas culturales en la ciudad este viernes. / El Periódico

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Tres propuestas diversas para disfrutar en Cáceres.

Presentación de 'Jardín cerrado' de Carlos García Mera en Cáceres

Este viernes, de 19.00 a 20.00, la Biblioteca Pública de Cáceres acogerá la presentación del libro Jardín cerrado, del poeta Carlos García Mera, ganador del Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández-Comunidad Valenciana. La poeta Sandra Benito conversará con el autor sobre su obra y trayectoria literaria. Carlos García Mera ha publicado, entre otros, Acercanza y El contorno del Eco, y su poesía aparece en varias antologías y revistas de prestigio.

Carlos García Mera, escritor.

Carlos García Mera, escritor. / Cedida

Cáceres acoge el X Encuentro de Edición Independiente y Poesía 'Edita Nómada 2026'

La Biblioteca Pública de Cáceres será escenario de varias actividades del X Encuentro de Edición Independiente y Poesía 'Edita Nómada Cáceres 2026', que se celebrará los días 13 y 14 de marzo. El encuentro tiene como objetivo promocionar editoriales y artistas locales, combinando presentaciones, talleres y actuaciones musicales en distintos escenarios de la ciudad. Todas las actividades son de acceso libre y gratuito hasta completar aforo, ofreciendo al público la oportunidad de acercarse a la creación poética y editorial independiente en un ambiente abierto y participativo.

Fachada de la Biblioteca Pública de Cáceres.

Fachada de la Biblioteca Pública de Cáceres. / Ayuntamiento de Cáceres

Proyección de 'Turno de guardia' en la Filmoteca de Cáceres

La Filmoteca de Cáceres proyectará el próximo 13 de marzo, de 19.30 a 21.00, la película Turno de guardia. La historia sigue a Floria, una enfermera del ala quirúrgica de un hospital suizo, que destaca por su profesionalidad y dedicación. Aunque nunca comete errores y siempre atiende a sus pacientes con prontitud, la realidad diaria del hospital se muestra imprevisible y desafiante.

La película ha recibido reconocimiento internacional, incluyendo la nominación a Mejor Actriz en los Premios del Cine Europeo 2025, tres nominaciones en los Premios del Cine Suizo 2025 y el premio a Mejor Montaje en el Festival de Sevilla 2025.

