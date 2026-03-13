Juicio a un hombre acusado de agresión sexual y maltrato continuado a su expareja

La Fiscalía solicita más de 20 años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente, amenazar y maltratar de forma continuada a su expareja durante la relación sentimental que ambos mantuvieron entre noviembre de 2020 y marzo de 2024.

Así consta en el escrito de acusación presentado en el procedimiento judicial, en el que el Ministerio Público relata una serie de episodios de control, insultos, amenazas y agresiones presuntamente cometidos por el acusado a lo largo de esos años.

Control constante

Según el relato de la Fiscalía, durante la relación el acusado ejercía un control constante sobre la víctima, vigilando con quién estaba, dónde se encontraba o qué hacía. Asimismo, la habría insultado en numerosas ocasiones con expresiones vejatorias y recriminaciones relacionadas con su forma de vestir o comportarse.

El escrito recoge también que el hombre habría amenazado en varias ocasiones a la joven, llegando a decirle que si mantenía relaciones con otra persona “los mataría a los dos”. En uno de los episodios descritos, ocurrido en mayo de 2023, se habría presentado en el domicilio de la mujer a primera hora de la mañana y la habría agarrado del brazo mientras la amenazaba.

Otro de los incidentes recogidos en la acusación tuvo lugar durante el festival WOMAD celebrado en Cáceres, cuando la víctima había salido con varios amigos. Según la Fiscalía, el acusado los siguió por distintos locales de ocio nocturno, increpó a la mujer y la insultó delante de otras personas, llegando presuntamente a agarrarla del cuello cuando salían del establecimiento.

Además, el escrito describe otro episodio ocurrido en las navidades de 2022, cuando el acusado acudió al domicilio de la víctima y comenzó a golpear la puerta con violencia. Cuando ella abrió, presuntamente continuó con una actitud agresiva, rompiendo objetos y retorciéndole un brazo cuando intentó calmarlo.

El hecho más grave que recoge la acusación se habría producido en marzo de 2024. Según la versión de la Fiscalía, el acusado reaccionó con enfado después de que la joven se quedara trabajando en su negocio tatuando a un cliente. Posteriormente, cuando ella regresó a casa, el hombre habría intentado mantener relaciones sexuales.

Tras este episodio, la víctima decidió poner fin a la relación. No obstante, según la Fiscalía, el acusado continuó intentando contactar con ella a través del teléfono y las redes sociales pese a haber sido bloqueado.

Finalmente, el 24 de julio de 2024 el hombre se presentó en el domicilio de la joven y comenzó a llamar de forma insistente, lo que llevó a la víctima a avisar a la policía y presentar la denuncia que dio origen al procedimiento judicial.

Tres días después, el juzgado acordó una orden de protección, que prohíbe al acusado aproximarse a menos de 100 metros de la víctima, su lugar de trabajo o cualquier lugar en el que se encuentre, así como comunicarse con ella por cualquier medio.

Delitos y penas solicitadas

En su escrito de acusación, la Fiscalía considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de coacciones, amenazas continuadas, injurias, maltrato habitual, lesiones, abuso sexual y agresión sexual.

La pena más elevada corresponde al delito de agresión sexual, por el que el Ministerio Público solicita 14 años de prisión, además de la prohibición de aproximarse a la víctima durante diez años.

En conjunto, las penas solicitadas superan los 20 años de cárcel, además de varias prohibiciones de aproximación y de tenencia de armas.

Asimismo, la Fiscalía pide que el acusado indemnice a la víctima con 6.000 euros por daños morales, sin perjuicio de que pueda fijarse una cantidad adicional si en futuras evaluaciones médicas se detectan posibles secuelas psicológicas.