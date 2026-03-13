Así son las Holy Cards, los cromos de Semana Santa que llegarán a Cáceres este año: quedadas para intercambiar, códigos QR y más de 400 imágenes

¿Se imaginan intercambiar cromos como se hacía en la infancia de muchas personas pero en vez de ser de Pokémon o de fútbol sean de la Semana Santa de Cáceres? Que en vez de ser los protagonistas Messi y Cristiano Ronaldo, puedas intercambiar un Cristo Negro por una Virgen de la Esperanza. O una Virgen del Puerto por una Virgen de la Montaña. Las Holy Cards son todo un fenómeno en Andalucía. Fruto de su éxito se han expandido a otros territorios con una Semana Santa potente como las de Zaragoza, Salamanca o Toledo. Este 2026 llegará a Cáceres.

No será hasta finales de año cuando se lance esta colección de 489 cartas que representará a todas las cofradías cacereñas y de Coria, así como Hermandades de Gloria de ambas localidades o patronas coronadas de la diócesis como la Virgen de la Montaña.

Cromos

Este jueves ha tenido lugar el acto de la firma del acuerdo entre la Diócesis de Coria-Cáceres y la empresa sevillana Holy Cards Publicaciones, fundadora de la iniciativa. Se van a distribuir a finales de este año, de forma nacional, 10.000 álbumes y cerca de 5 millones de cromos. Estos serán de los escudos, los hábitos, los templos y las imágenes de cada cofradía, entre otros temas. De hecho, ya se ha adelantado que todas tendrán una página, a excepción de los Ramos que tendrá dos y la Vera Cruz y el Nazareno que tendrán tres por el elevado número de pasos.

Holy Cards de Málaga. / Pablo Parra

Desde la organización hicieron un llamamiento a las empresas cacereñas, pues todas tienen su espacio en el álbum. De hecho, cada cofradía está patrocinada por una empresa, por lo que animan a los interesados a participar y poder conseguir patrocinar a aquella hermandad por la que tengan una especial devoción.

El gerente de Holy Cards, Rafael Ruiz, explicó que el proyecto llega a Cáceres tras el interés mostrado por aficionados locales a estas colecciones. Según relató, todo comenzó cuando recibieron la llamada de un joven cacereño que coleccionaba los álbumes que la empresa ya había publicado en Andalucía y que defendía que la Semana Santa de su ciudad debía tener su propia edición. A partir de ahí comenzaron los contactos con la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres y con la diócesis hasta dar forma a la iniciativa.

Ruiz destacó además el esfuerzo realizado para sacar adelante la colección cacereña, que contará con 54 páginas y cerca de 500 cromos. A su juicio, el álbum servirá como “un escaparate muy bonito para la promoción y la proyección de la Semana Santa”, una tradición que, según aseguró, tiene “un recorrido especial por sus hermandades, sus fotografías y su vida popular”.

Holy Quedadas

La iniciativa es realmente curiosa porque aporta aspectos poco vistos en otro tipo de colecciones de cromos. En el reverso de cada uno hay un código QR que lleva a quien lo escanee a la aplicación 'EstampitApps', donde no solo pueden leer más información sobre la talla o la cofradía, sino que tienen a su disposición una 'checklist' en la que ir apuntando la colección que se va teniendo y poder ver los cromos que faltan.

Mediante esta app podrás ver las listas de otras personas que la utilicen, por lo que verás aquellos cromos que tienen y cuáles les faltan. Así, se podrá quedar con estas personas para intercambiar.

También se podrán cambiar cromos en las Holy Quedadas que pueden organizar tanto las cofradías como los patrocinadores. Estas quedadas no tienen mucho misterio: son convocatorias para que los coleccionistas intercambien como si estuvieran en El Rastro de Madrid. Allí podrán aprovechar las hermandades y poner barras benéficas para amenizar la jornada y, de paso, sacar algo de dinero.

Éxito

“En todas las ciudades está teniendo mucho éxito”, cuenta Ruiz, gerente de la empresa. Esto se debe, entre otros motivos, a que “los cofrades, los coleccionistas y los amantes de la Semana Santa vemos en este proyecto una forma de volver a ser niños”. Además, el objetivo de Holy Cards es “que todo el mundo lo acabe, que sea como un anuario cofrade”.

Ruiz subrayó también el componente familiar y educativo de la colección. Según explicó, el intercambio de cromos se convierte en un momento en el que abuelos, padres y niños comparten la historia de sus hermandades y tradiciones. “En la era de la tecnología, volver a abrir un sobre de cromos, tocar el papel y cambiar estampas de las cofradías crea momentos muy bonitos entre padres e hijos”, señaló.

Francisco Pizarro, Javier Romero y Rafael Ruiz. / Jorge Valiente

Firma

El propio gerente se encargó de explicar el proyecto a todos los asistentes a la presentación que, además, pudieron contemplar el ejemplo de los álbumes de Zaragoza y Málaga. En el acto, que tuvo lugar en la Casa de la Iglesia, estuvieron presentes también Francisco Pizarro, como representante de la comisión que ha hecho posible que la idea sea una realidad, y Javier Romero, Deán-Presidente del Cabildo de la Catedral de la Diócesis de Coria-Cáceres.

El representante de la diócesis mostró gratitud “porque esta iniciativa nace del deseo de dar a conocer aún más nuestra Semana Santa”. “Este proyecto abre nuevas oportunidades para comunicar la fe, para compartir valores y para seguir anunciando el Evangelio a través de medios y de herramientas actuales”.

Momento de la firma. / Jorge Valiente

A finales de año llegará a Cáceres esta original iniciativa que promete conquistar tanto a los más pequeños como a los adultos apasionados por la Semana Santa de la ciudad.