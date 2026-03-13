Tres ofertas siguen en la carrera por construir el Museo del Madruelo, dos con participación de empresas de Cáceres

La construcción del futuro Museo del Madruelo en Cáceres ha dado un nuevo paso administrativo. La mesa de contratación de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes ha admitido a las tres ofertas que concurren al procedimiento de licitación para ejecutar las obras del edificio y ha abierto ya el sobre correspondiente a los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, según recoge el acta de la sesión celebrada el 9 de marzo.

El movimiento llega después de que la Junta de Extremadura sacara a licitación una actuación valorada en 14,43 millones de euros para levantar el nuevo museo destinado a albergar la Colección Helena Folch-Rusiñol, además de ordenar su entorno en el antiguo colegio El Madruelo, junto a la Ribera del Marco.

Procedimiento

En esta nueva fase del procedimiento, la mesa ha revisado la documentación subsanada del sobre administrativo y ha concluido por unanimidad que las empresas y uniones temporales de empresas presentadas cumplen con los requisitos exigidos, por lo que han quedado admitidas en la licitación. Las candidatas que siguen en el proceso son Gestión y Ejecución de Obra Civil SAU; la UTE formada por Construred Obras y Servicios SA (Cáceres) y Placonsa SA (Plasencia y Cáceres); y la UTE integrada por Obras y Servicios Gómez Crespo SL y Construcción Integral Tesma SA (de Torrejoncillo).

Una vez superado ese trámite, la mesa ha procedido a la apertura del sobre archivo 2, el que contiene la documentación relativa a los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor. Tras el desencriptado y apertura de los ficheros alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, esa documentación ha sido entregada a los vocales para que elaboren el correspondiente informe técnico de valoración.

Próxima cita el 17 de marzo

El acta fija además la fecha de la próxima reunión de la mesa de contratación, en la que se revisará ese informe técnico y se abordará también la valoración de los criterios evaluables automáticamente. Esa sesión ha quedado convocada para el 17 de marzo a las 12.00 horas.

Este nuevo avance confirma que el procedimiento sigue adelante tras la publicación de la licitación de unas obras llamadas a transformar el solar del antiguo colegio El Madruelo en una nueva infraestructura cultural para la ciudad. El proyecto prevé la creación de una institución museística articulada en torno a dos grandes secciones, una dedicada a la cerámica y otra a los instrumentos musicales, a partir de las colecciones reunidas por la familia Folch-Rusiñol.

La actuación, según informó en su día la Junta, se financia con cargo a las anualidades de 2026, 2027 y 2028 y forma parte de la operación diseñada para convertir ese enclave, próximo a la ciudad monumental, en un foco cultural con proyección turística, educativa y económica.