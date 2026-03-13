TuSemanaSanta, la familia que lleva la Pasión de Cáceres a todo el mundo: "Aunque fuera solo para las personas mayores que ya no pueden salir, merecería la pena"

Son conocidos por los cacereños como TuSemanaSanta, y su labor llega a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, detrás está el gran trabajo de una familia que, de forma altruista, ha cambiado por completo la percepción de la Semana Santa de Cáceres.

Esta tarea tiene nombre y apellidos. Julián Paniagua es el presidente de la organización. Sus padres, Julián y Pilar, le ayudan en las retransmisiones que se emiten en Youtube. Todas y cada una de las procesiones de Cáceres llegan a personas que por diversas circunstancias no pueden acudir a verlas. Su labor es encomiable y por ello reciben la gratitud de los cacereños. Junto a ellos, la segunda hija, Natalia, quien se encarga de las fotografías.

Pilar, Natalia y Julián padre e hijo. / Tusemanasanta.com

Inicios

Actualmente, cuentan con un equipo tecnológico avanzado, escriben noticias y realizan reportajes y entrevistas que se pueden ver en sus redes sociales. Sin embargo, el origen del proyecto nace hace 18 años. "Surge cuando me voy a estudiar a Madrid, pues tenía esa necesidad de mantener el vínculo con la ciudad, y empecé a escribir en relación a mi cofradía, la cofradía los Ramos, y también del resto de imágenes", cuenta Paniagua hijo. "Al final empezamos a hacer actualidad de noticias y a emitir en directo las procesiones y hasta hoy no hemos parado".

Con el paso de los años, la bola se ha ido haciendo más grande y han ido sumando otros eventos como los Carnavales, la Cabalgata de Reyes o San Jorge. "Este año por primera vez hemos ido también a las Carantoñas de Acehúche y hacemos algunas cosas también por ahí fuera".

Pese a lo grande del proyecto, siguen siendo cuatro personas, junto al apoyo de patrocinadores, quienes lo mueven todo. "Hemos contactado con algunos jóvenes que veíamos nosotros que hacían fotografía y vídeo y a nosotros no nos hubiera importado que nos hubieran echado una mano porque al final para abarcar los 24 desfiles no es fácil. Pero la gente no quiere el compromiso que nosotros tenemos y la labor altruista que nosotros realizamos, y yo lo entiendo y no hay ningún problema", explica sobre la posibilidad de ampliar la plantilla. Al final, seguirá siendo algo de la familia Paniagua.

Julián Paniagua. / Pablo Parra

La primera retransmisión en directo fue con una webcam y un portátil en 2009, en la salida extraordinaria de Jesús Nazareno. Desde entonces, el equipo ha cambiado pero la ilusión sigue intacta: "lo que más nos satisface es poder llegar a las personas que están enfermas o que están desplazadas por trabajo o por estudios y hacerles llegar la Semana Santa de Cáceres a toda esa gente. Eso es lo que más nos motiva a seguir haciéndolo porque nos lo agradecen mucho".

Punto de inflexión

Aún hoy, seis años después, muchas personas les siguen agradeciendo su labor en el confinamiento. 2020 fue un punto de inflexión para TuSemanaSanta: no hubo procesiones, ni incienso, ni música ni emoción. Solo los vídeos que ellos fueron publicando, además siguiendo lo que sería el horario real. Así, miles de personas pudieron vivir la Semana Santa, aunque fuera a través de las pantallas.

La Pasión en las calles de la ciudad ha evolucionado, y con ella el canal. "Este año hemos mejorado mucho en objetivos, hemos incluido una cámara con un zoom mucho más potente", señala. Todos realizan un gran esfuerzo, incluidas las cofradías. "Al principio hacíamos alguna parte del recorrido solamente y ahora prácticamente todas las retransmitimos completas", algo que es "todo un gran desafío". "Son 24 desfiles procesionales y muchísimas horas que le echamos con mucha ilusión, pero el cansancio ya empieza a notarse".

Especialmente duro se hace el Lunes Santo, según reconoce. Ese día salen dos procesiones, la de la Cofradía de la Salud y la de las Batallas. Con una hora de diferencia, sus sendos recorridos hacen especialmente difícil su retransmisión íntegra. "No pasan una seguida a la otra, lo cual nos facilitaría mucho que así lo hicieran. Ha habido ya dificultades para organizarse, pero nosotros tampoco queremos molestar, solo estamos para grabar".

Algo parecido ocurre con el Miércoles Santo, con dos procesiones multitudinarias prácticamente seguidas como son las de la Esperanza, de la Cofradía de los Ramos, y la del Cristo Negro. "Para venir desde la procesión de la Esperanza a internarnos en una ciudad monumental que está completamente llena de gente para ver al Cristo Negro tenemos que ingeniárnoslas muy bien", cuenta.

Junto a las retransmisiones, TuSemanaSanta también realiza un podcast, bautizado este año como 'Tardes cofrades de Cuaresma'. Por allí han pasado diversas personalidades de la Semana Santa cacereña, sean miembros de la Unión de Cofradías Penitenciales u otros rostros. "Lo empezamos en 2009 también, cuando nadie hacía podcast aún. Lo hacíamos en el salón de casa, fuimos invirtiendo y lo llevamos a casa de mis padres. Compramos un croma, y poco a poco lo hemos ido mejorando", comenta Paniagua.

"Es una cosa que está desde el principio y que la gente nos reclama mucho, el hacer unas entrevistas y unos reportajes sobre la Semana Santa y sobre todo que lo hagamos durante el resto del año cuando haya menos actos cofrades". Sus entrevistas, sus reportajes y sus retransmisiones son una señal de que la Semana Santa se acerca.

Impacto global

Alguien que vive mucho la Pasión cacereña está más que capacitado para definir si esta tiene o no una buena salud. "Yo creo que es muy buena, porque se está trabajando mucho, hay un trabajo de la Junta de Gobierno detrás muy importante", apostilla. El año pasado lograron una cifra récord de visualizaciones en redes sociales, 9 millones de visitas, y este 2026 ya llevan un tercio, y eso que aún no han llegado estos días especiales.

"Hay mucha gente que está queriendo ver la Semana Santa tanto de aquí como de fuera, nos llegan visitas de todo el mundo y yo creo que eso es donde se puede ver la buena salud que tiene", cuenta. "Nos han visto mucho desde Estados Unidos y desde México nos ven mucho, tenemos muchas visualizaciones en Latinoamérica". El canal ha cogido un carácter global, pues "cacereños hay por todo el mundo".

Julián Paniagua, uno de los rostros detrás de TuSemanaSanta. / Pablo Parra

Y si hay algo que toca sus corazones, eso son los mensajes de las personas mayores. "Es algo que nos conmueve porque son gente que ya no puede salir a la calle a ver la Semana Santa y que gracias a nosotros sigue viviéndola. Aunque solo fuera para ellos, ya merecía la pena el esfuerzo tan grande que hacemos".

Con la mayoría de edad ya cumplida, TuSemanaSanta promete seguir llevando esta Fiesta de Interés Turístico Internacional a todos los rincones del planeta. El esfuerzo merece la pena de principio a fin. Todo se puede definir en una palabra: "pasión, sin duda".