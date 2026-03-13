El viejo recuerdo de los chalets que marcaron una época en Cáceres

El 7 de julio de 1945 el Ayuntamiento de Cáceres aprobaba designar una calle de la ciudad con el nombre de Sanguino Michel, el que fuera director del Museo de Bellas Artes. Hoy, este periódico recorre el segundo tramo de una vía que en su origen estuvo repleta de casas bajas y chalets, de los que solamente quedan dos muestras, la del número 24 y la del 14. Fue en la década de los 30 cuando se abandonó en Cáceres el sentido decorativo del modernismo y el eclecticismo, y comenzó un estilo geométrico, más sobrio. Como ejemplos, se encuentran inmuebles de la envergadura del Gobierno Civil de 1934, hoy Subdelegación del Gobierno en la avenida Virgen de la Montaña, o el cine Norba, ya desaparecido, en la esquina de Cánovas con Virgen de la Montaña.

También destaca la Escuela Normal de Magisterio, levantada entre 1932 y 1935 y convertida pronto en hospital de guerra, el Sanatorio de Santa Ana en Clara Campoamor, de 1935, los hoteles Jamec y Alvarez en la calle Moret (el primero ya no existe), el edificio de Cotallo esquina con Parras, que data de 1937, y algunos inmuebles en Cánovas: esquina con la avenida de Múltiples (derruido), esquina con Clemente Sánchez Ramos (1939) y la Casa de los Picos, que se conserva en la avenida de España.

La lista aumenta con las construcciones de los años 40 y 50, como los números 8 y 22 de avenida Virgen de la Montaña, los números 4 y 6 de la misma calle (obra de Ángel Pérez, hoy demolidos), el desaparecido matadero de San Blas, el Banco de España, la Casa Sindical (calle Obispo Segura Sáez) y el Seminario Diocesano.

La radiografía cacereña de los chalets no puede entenderse sin el de los Málaga, situado en el número 13 de la avenida de España, una emblemática vivienda modernista y ecléctica construida entre 1932 y 1934 por el arquitecto Miguel López Murena para el empresario Evaristo Málaga. Declarado Bien de Interés Cultural en el año 2000, destaca por sus tres plantas, miradores decorados y jardín. Fue el último gran exponente de la arquitectura burguesa de la época en el Ensanche (como así se conocía a Cánovas) y hoy es sede de la entidad financiera Cajalmendralejo.

En los años 30 los arquitectos Francisco Calvo y Ángel Pérez comenzaron a diseñar el parcelario de las Casas Baratas desde la actual Bibliote hasta la Peña Redonda. Algunas de esas viviendas se conservan en la actualidad, como el chalet del número 18 de Alfonso IX, que tuvo sus escaleras versallescas, ya desaparecidas, y que lleva alrededor de dos años deshabitado. En Virgen de Guadalupe, para muchos cacereños conocido como el Paseo de las Acacias, destacaba sobremanera el Hotel Extremadura, un precioso edificio con jardines envidiables levantado en el año 1942, que anteriormente fue el Chalet de los Acha y que se derribó para la construcción de un bloque de viviendas, donde ahora está el supermercado Mas.

Fotogalería | Segundo tramo de la calle Sanguino Michel de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Sanguino Michel también tuvo ese aire de chalets y casas bajas que conformaron el Ensanche y sus alrededores y de la que hoy apenas quedan recuerdo porque los cambios urbanísticos propiciaron la construcción de nuevos edificios, algunos del antiguo Ministerio de Vivienda y otros más recientes, como el del número 17, ejecutado por Antonio Soto Alía (así reza en la chapa de su inscripción en la fachada).

Los comercios

El recorrido por los barrios de este diario se realiza en este día de marzo por la esquina de Sanguino Michel con Dionisio Acedo, donde se sitúan Automoción Mogena, y Ceres Clima, dedicada al frío industrial, frío comercial, aire acondicionado, servicios de asistencia, proyectos y presupuestos (llevan las marcas Daikin y Carrier). Se suma Comelex, dedicada a la comercialización de material eléctrico en Extremadura, Cerespool (especializada en piscinas) y un local cerrado que en su día ocupó Vinos y Cabas (vinosbarona.com). En el número 26 existe un gran complejo de viviendas y muy cerca, en el 20, el laboratorio dental de José Manuel Gómez. Más allá, Bicis Carlos.

Pero en Sanguino Michel hay tiempo, además, para la fe de diversas religiones, como lo demuestra la Iglesia Pentecostal Unida en Europa, la Iglesia Cuerpo de Cristo, que tiene en Escuela Dominical los domingos a las 12 y culto de alabanza, y la capilla de la Adoración Perpetua que depende de la parroquia Nuestra Señora de Fátima. También queda hueco para la solidaridad con Remar, un establecimiento solidario, puesto que todo lo recaudado se destina a ayudar y a sostener su obra social. "Es una zona muy tranquila", aseveran los vecinos. La calle, por su estratégica ubicación, resulta un lugar idóneo para alojarse. Allí está el Hostal Argentina, con más de 30 años de experiencia y habitaciones desde 40 euros.

De aquellos chalets y casas bajas que marcaron el crecimiento de la ciudad apenas quedan vestigios, sustituidos por bloques de viviendas, pequeños negocios y nuevos usos que reflejan la evolución urbana de la capital donde transcurre la vida cotidiana de Cáceres.