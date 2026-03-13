Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Nuestro pasado

La visita de Primo de Rivera a Cáceres en 1925: una ciudad engalanada para recibir al dictador

Una multitud se congregó en la ciudad para dar la bienvenida a Primo de Rivera, que llegó acompañado de otros militares y participó en una boda en Trujillo durante su estancia en la provincia

Primo de Rivera.

Primo de Rivera. / El Mundo

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

La primera visita a Cáceres de Miguel Primo de Rivera, marqués de Estella, se convirtió en uno de los acontecimientos más destacados del año 1925 en la provincia. El viaje tuvo lugar dos años después de proclamarse la dictadura militar en España y despertó una enorme expectación entre la población.

Una ciudad engalanada para la ocasión

Aquel 29 de octubre, la capital cacereña presentó un aspecto inusual, propio de los grandes acontecimientos. Los balcones de los edificios públicos y de numerosas viviendas particulares lucían colgaduras y banderas con los colores nacionales. Según recogía la prensa de la época, "el día se presentaba espléndido y ni una sola nube empañaba el purísimo azul del firmamento", una descripción que reflejaba el estilo narrativo característico de aquellos años.

Gran expectación desde primera hora

La llegada del general generó tal interés que desde primeras horas de la mañana se congregaron numerosas personas para recibirlo. Antes de las diez, en el cruce de las carreteras de Trujillo con el camino de Sierra de Fuentes ya se encontraba reunida una multitud de personalidades y vecinos de todas las clases sociales que aguardaban impacientes su llegada.

Poco después de las once y cuarto de la mañana, Primo de Rivera llegó acompañado del general Despujols y de su hijo Ramón, pisando así por primera vez tierra cacereña en esta visita oficial.

Noticias relacionadas y más

Primo de Rivera.

Primo de Rivera. / El Español

Padrino de boda en Trujillo

Durante su estancia en la provincia, uno de los actos más destacados de su apretada agenda tuvo lugar en Trujillo, donde el dirigente ejerció como padrino de boda. Primo de Rivera apadrinó el enlace de Ramón Despujols, hijo del general que lo acompañaba, con su novia, hermana del conocido trujillano Isaac Dueñas. De esta forma, el dirigente militar participó directamente en una celebración que quedó ligada a uno de los episodios más recordados de aquella visita a tierras cacereñas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante Tápara se traslada a las afueras de Cáceres para seguir creciendo con un nuevo espacio para eventos y bodas
  2. La Bonita, la nueva tapería familiar de Cáceres que abre sus puertas en el barrio de El Vivero
  3. Casi mil días esperando una operación de rodilla en Cáceres: condenan al SES a pagar 20.000 euros a un paciente
  4. Las obras de la autovía a Badajoz obligan a cortar la A-66 este sábado: se desviará el tráfico por la N-630 a Cáceres
  5. Amplio despliegue policial en la calle Antonio Silva del centro de Cáceres para atender una emergencia
  6. La M-30 de Cáceres se aleja del calendario previsto por las lluvias tras 3 años de obras
  7. Sanguijuelas, Acetre, El Gato con Jotas y Luis Pastor brillan en Cáceres en los Premios de la Música Extremeña
  8. Una broma de mal gusto en la avenida de Alemania obliga a movilizar a los bomberos de Cáceres a medianoche

El viejo recuerdo de los chalets que marcaron una época en Cáceres

El viejo recuerdo de los chalets que marcaron una época en Cáceres

La visita de Primo de Rivera a Cáceres en 1925: una ciudad engalanada para recibir al dictador

La visita de Primo de Rivera a Cáceres en 1925: una ciudad engalanada para recibir al dictador

Planes culturales en Cáceres este viernes: poesía, edición independiente y cine en la Filmoteca

Planes culturales en Cáceres este viernes: poesía, edición independiente y cine en la Filmoteca

Así son las Holy Cards, los cromos de Semana Santa que llegarán a Cáceres este año: quedadas para intercambiar, códigos QR y más de 400 imágenes

Así son las Holy Cards, los cromos de Semana Santa que llegarán a Cáceres este año: quedadas para intercambiar, códigos QR y más de 400 imágenes

La nueva cartelera de los cines de Cáceres apuesta por el regreso de sagas y adaptaciones literarias

La nueva cartelera de los cines de Cáceres apuesta por el regreso de sagas y adaptaciones literarias

Amececa conmemora a las víctimas del franquismo en Cáceres con actos en la antigua prisión y el cementerio

Amececa conmemora a las víctimas del franquismo en Cáceres con actos en la antigua prisión y el cementerio

Tres ofertas siguen en la carrera por construir el Museo del Madruelo, dos con participación de empresas de Cáceres

Tres ofertas siguen en la carrera por construir el Museo del Madruelo, dos con participación de empresas de Cáceres

Nina Vagina desde Cáceres lanza 'Imparables', un himno contra el acoso escolar: "Una canción que recuerda que las etapas difíciles no definen a las personas"

Nina Vagina desde Cáceres lanza 'Imparables', un himno contra el acoso escolar: "Una canción que recuerda que las etapas difíciles no definen a las personas"
Tracking Pixel Contents