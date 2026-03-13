La visita de Primo de Rivera a Cáceres en 1925: una ciudad engalanada para recibir al dictador

La primera visita a Cáceres de Miguel Primo de Rivera, marqués de Estella, se convirtió en uno de los acontecimientos más destacados del año 1925 en la provincia. El viaje tuvo lugar dos años después de proclamarse la dictadura militar en España y despertó una enorme expectación entre la población.

Una ciudad engalanada para la ocasión

Aquel 29 de octubre, la capital cacereña presentó un aspecto inusual, propio de los grandes acontecimientos. Los balcones de los edificios públicos y de numerosas viviendas particulares lucían colgaduras y banderas con los colores nacionales. Según recogía la prensa de la época, "el día se presentaba espléndido y ni una sola nube empañaba el purísimo azul del firmamento", una descripción que reflejaba el estilo narrativo característico de aquellos años.

Gran expectación desde primera hora

La llegada del general generó tal interés que desde primeras horas de la mañana se congregaron numerosas personas para recibirlo. Antes de las diez, en el cruce de las carreteras de Trujillo con el camino de Sierra de Fuentes ya se encontraba reunida una multitud de personalidades y vecinos de todas las clases sociales que aguardaban impacientes su llegada.

Poco después de las once y cuarto de la mañana, Primo de Rivera llegó acompañado del general Despujols y de su hijo Ramón, pisando así por primera vez tierra cacereña en esta visita oficial.

Primo de Rivera. / El Español

Padrino de boda en Trujillo

Durante su estancia en la provincia, uno de los actos más destacados de su apretada agenda tuvo lugar en Trujillo, donde el dirigente ejerció como padrino de boda. Primo de Rivera apadrinó el enlace de Ramón Despujols, hijo del general que lo acompañaba, con su novia, hermana del conocido trujillano Isaac Dueñas. De esta forma, el dirigente militar participó directamente en una celebración que quedó ligada a uno de los episodios más recordados de aquella visita a tierras cacereñas.